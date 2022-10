Llega la hora de las rotaciones

En el Tenerife y fuera del Tenerife, Luis Miguel Ramis siempre hizo rotaciones las veces que enfiló hasta tres partidos consecutivos en una semana. El representativo se jugará en apenas ocho días la opción de sumar nueve puntos, pero para conseguirlo es probable que el entrenador quiera dosificar los minutos y repartir los descansos para conseguir de su plantel el mejor rendimiento posible. Afortunadamente ha podido ir recuperando efectivos justo antes de afrontar el Tourmalet que viene, con compromisos seguidos ante el quinto, cuarto y séptimo clasificados, respectivamente. Ahora bien, no en todas las posiciones va a poder introducir cambios.

Los costados

La dirección deportiva procuró dotar a Ramis de una plantilla amplia, con varias posibilidades en cada uno de los puestos capitales. Uno de los grandes propósitos de Juan Carlos Cordero es que el técnico tarraconense tuviera donde elegir en los laterales, también para generar y favorecer la competencia en dos puestos donde son titularísimos –y así lo están demostrando– tanto Nacho Martínez como Jeremy Mellot, ambos consolidados en sus respectivas parcelas. El lateral zurdo es el único defensor que ha sido utilizado por Ramis en todos los partidos ligueros; y es en su puesto donde parece mayor la grieta entre el presunto titular y el teórico suplente. De hecho, su competidor Andoni López todavía no se ha estrenado. En la derecha sí, ya hubo un cambio por decisión técnica en Ponferrada, donde el entrenador sentó a Mellot y dio carrete a Aitor Buñuel, a quien beneficia su probada polivalencia: también puede ejercer por la izquierda o por delante de la zaga.

Los centrales

Puede estar tranquilo el técnico de los blanquiazules con la variedad de recursos que tiene en el eje de la defensa, donde dio cabida a Sipcic en el once ante el Sporting después de su larga concentración con Montenegro. El que parece incuestionable es José León, que cuando está disponible va turnándose con distintos acompañantes. Empezó jugando a la vera de Sergio González, que cayó a la enfermería; y más recientemente se le ha visto junto a Carlos Ruiz, que vuelve a ser una solución absolutamente potable una vez ha rebasado con creces la treintena.

La sala de máquinas

Es una de las zonas del campo donde más ha sufrido trastornos y contratiempos el cuadro técnico tinerfeñista: los dolores y posterior intervención quirúrgica de Corredera, las recuperaciones de sendas largas lesiones de Javi Alonso y Larrea, la expulsión de Aitor Sanz... Han sido muy numerosos y severos los problemas para hallar un dueto de garantías. Y una vez encontrado, al menos en las últimas jornadas, lo natural es que quiera el entrenador someterlo a una siempre inconveniente sobrecarga de minutos y kilómetros. Así que la pareja Larrea-Aitor Sanz podría verse modificada en alguno de los tres partidos que vienen. Por un lado, por la ya confirmada recuperación de José Ángel Jurado, que abandona la enfermería; y por el otro, porque ya está bien Javi Alonso, que empieza a reencontrar las sensaciones perdidas después de visitar el quirófano.

Las bandas

No hay discusión y hasta la fecha está siendo Teto la mejor noticia de la temporada. Pero lleva ocho partidos consecutivos con una cuota de minutos crecientes, así que en su puesto –el que está ocupando en las últimas jornadas– se abre también un escenario fértil para las rotaciones. Lo mismo en el resto de posiciones del frente de ataque, donde Ramis podrá elegir si quiere que convivan en el once Waldo Rubio y el canterano; o si prefiere darle más minutos a Garcés, suplente ante el Real Sporting; o perseverar en la apuesta por un jugador de prestaciones notables desde que ha debutado, como Iván Romero. En el banquillo espera de momento Arvin Appiah, que todavía no ha enseñado todas sus armas y busca la cuota protagonista que ansía en esta aventura a préstamo.

¿Descanso para Enric?

Una de las circunstancias que más llama la atención en el reparto numérico de minutos y titularidades es que uno de los jugadores más veteranos del plantel esté siendo de los más utilizados. Ya sea por el alto grado de fiabilidad que ofrece Enric Gallego o por la falta de alternativas que ha encontrado hasta la fecha el cuadro técnico, el caso es que el barcelonés ya figura entre los hombres con mayor carga de minutos en este segmento inicial de esta campaña. Así que parece seguro que tendrá descanso en los partidos que vienen; falta por ver en cuál y hasta qué punto. Gallego estrenó la condición de titular contra el Eibar en Ipurua y desde entonces ya no la ha soltado. Y eso que en algún momento ha notado molestias y fatiga, como así revela su programada ausencia en algunos entrenamientos.

Los que menos juegan

El cómputo de las primeras ocho jornadas del campeonato sitúa entre aquellos futbolistas menos veces utilizados –por decisión técnica– a Appiah, Buñuel y a un todavía inédito Andoni López. También tienen menos minutos de los que seguramente habrían deseado un Borja Garcés lastrado por su última lesión; y por supuesto la mayoría de los canteranos que habitualmente entrenan en dinámica profesional. Caso especialmente doloroso es el del lateral isleño David Rodríguez, a quien se le negó su salida a Primera RFEF para ser relevante en el Atlético Baleares, uno de los conjuntos más pujantes de la competición de bronce del fútbol nacional. En el Tenerife ya no es solo que haya sumado solo cuatro minutos en tres meses; es que posiblemente sea la última opción en su demarcación.