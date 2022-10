Gallego: "Tenemos que ser más eficaces"

«De cara a puerta tenemos que ser más eficaces, y me pongo el primero». Así de exigente se mostró Enric Gallego al exponer las principales causas del irregular comienzo de Liga del Tenerife. No se olvidó de la conveniencia de «recuperar» la solidez defensiva de la temporada pasada, pero asumió la responsabilidad que le toca como especialista en batir a los guardametas rivales. De momento, en ocho jornadas y con un pleno de minutos, ha anotado dos tantos. «Son pocos», reconoció.

Según la base de datos de LaLiga, el Tenerife es el noveno equipo de Segunda División con más remates entre los tres palos (30), por detrás del Cartagena (39), Alavés (39),Albacete (38), Málaga (36), Zaragoza (35), Andorra(34), Las Palmas (33) y Ponferradina (33). Su puesto es el mismo si se elabora la clasificación por el número de goles marcados. Lleva nueve, dos anotados por Enric Gallego y el resto repartido a partes iguales entre Dauda, Jurado, Garcés, Teto, Romero, Waldo y Nacho Martínez. Estos registros dejan el dato de que el representativo necesita, al menos, tres disparos bien dirigidos para poder festejar un tanto.

Por estadística, el Tenerife no está tan lejos del gol como parece. Pero el delantero barcelonés no se conforma. «Todavía nos faltan muchas cosas», admitió. «Hay momentos que nos han penalizado, situaciones que se quedaban en nada en otras ocasiones o que incluso se nos ponían de cara. Tenemos que recuperar lo de la temporada pasada, ser más sólidos en defensa y más eficaces de cara a puerta, y me pongo el primero», analizó Enric, seguro de que «los resultados van a llegar».

E El espejo de la Liga 21/22. En el plano individual, su segunda campaña en el club está siendo diferente en cuanto a su participación, pero no tanto a su producción. A las puertas del partido de la novena jornada ante el Albacete, presenta un pleno de minutos en ocho encuentros. Para llegar a esos 720 minutos en el curso 21/22, Gallego tuvo que esperar a la decimotercera jornada. El motivo, su tardía incorporación a la plantilla y una lesión de tobillo.

En el mismo tiempo de competición, pero con pocas actuaciones completas, Enric completó el primer tramo de 720 minutos (21/22) con tres goles anotados, al Burgos, al Girona y a la Real Sociedad B.

E El primer defensa. Si Enric fue el jugador de la Liga pasada con más faltas cometidas y ahora vuelve ser el líder en este apartado de la estadística, es porque se emplea a fondo en uno de sus cometidos, el de iniciar la presión y mantenerla de principio a fin. «Lo primero es trabajar para el equipo ofensiva y defensivamente», recordó refiriéndose a la parte menos vistosa de su puesta en escena. «Pero dos goles son pocos para los minutos que llevo, siempre quiero más», añadió con la voluntad de «estar más acertado de cara a puerta e ir sumando más goles».

E Waldo Rubio, insistente. Los blanquiazules con más remates son Enric, con 15, y Waldo, con 11. El extremo procedente del Valladolid se estrenó como titular en la tercera fecha y no ha perdido su sitio. La presencia ofensiva empieza a ser uno de sus sellos. Un poco más atrás, en el registro de disparos (6), están Garcés, el canterano Teto y Shashoua, que solo pudo jugar los tres primeros partidos.