La odisea de volver en barco

Odisea para volver. La expedición del CD Tenerife arribó ayer por la tarde en la Isla después de permanecer hasta cuatro días lejos de casa. El conjunto blanquiazul se vio condicionado por la situación meteorológica adversa y el consiguiente caos en los aeropuertos del Archipiélago, hasta el punto de que el domingo no pudo aterrizar en Los Rodeos –en primera instancia no se descartó esta opción– pero luego tampoco en la pista del Reina Sofía ni en Gran Canaria.

Desplazada finalmente hasta la isla de Fuerteventura, donde tuvo serios problemas hasta conseguir un hotel donde pernoctar, la plantilla dirigida por Luis Miguel Ramis tuvo que recurrir ayer a la vía marítima para reemprender el viaje de vuelta. La amplitud de la expedición, compuesta por un largo grupo de futbolistas, cuerpo técnico y otros empleados adscritos al primer equipo, convirtió la búsqueda de alojamiento en un auténtico quebradero de cabeza.

Finalmente, el viaje de vuelta se hizo en tres tandas. Primero en avión de Madrid a Fuerteventura –segmento completado el domingo–, a continuación en barco con rumbo a Gran Canaria con salida desde la isla majorera en torno al mediodía; y por último también por vía marítima con un nuevo desplazamiento desde el muelle de Agaete hasta el de Santa Cruz para llegar cada futbolista a su domicilio en torno a las siete de la tarde.

Los blanquiazules tendrán que recuperar su perdido día libre más adelante, pues esta semana no hay tiempo que perder. Hoy mismo retoman los entrenamientos en horario matinal en El Mundialito para afrontar el venidero partido del viernes (Heliodoro Rodríguez López, 20:00 horas) con mucho menos descanso y tiempo de preparación que su rival, el Sporting de Gijón, que jugó el viernes y tendrá un plácido y más largo margen para pergeñar el duelo que viene.

Contratiempos

No fue el Tenerife el único club de LaLiga afectado por esta situación de alerta máxima por la tormenta tropical Hermine. En la isla vecina, la plantilla de la UD Las Palmas llegó a entrenarse sin saber si jugaría su partido del domingo (finalmente lo hizo anoche) y el Granada se desplazó hasta Gran Canaria porque su compromiso en Siete Palmas aún no había sido pospuesto, si bien ya para entonces el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, había subrayado en rueda de prensa que no podría disputarse en la fecha inicialmente prevista. Ayer a mediodía, el Cabildo dio luz verde a que se jugase con público.

De la odisea blanquiazul se salvaron solo los futbolistas que habían quedado fuera de la convocatoria por lesión, como Elady Zorrilla o Sergio González, que siguen con sus respectivos procesos de rehabilitación sin fecha fija para su regreso. En cuanto a los que sí viajaron, regresa sin haber tenido minutos en El Toralín el delantero Borja Garcés. Según ha explicitado Luis Miguel Ramis, los síntomas que presenta el melillense ya hacen sospechar que esté en la antesala de una rotura muscular, de ahí que optaran por darle descanso en Ponferrada.

Para el representativo han sido cuatro días completos lejos de casa y ahora le esperan otros cuatro de máxima actividad antes de buscar, el viernes y ante su público, la tercera victoria de la temporada tras las logradas –todas en casa– contra Real Racing y Málaga.