El nuevo presidente, sin sueldo

El sucesor de Miguel Concepción al frente de la presidencia del CD Tenerife no tendrá un salario fijo. Para asignárselo se necesitaría una reforma de los Estatutos del equipo blanquiazul y no está prevista en la venidera Junta General de Accionistas, que se convocará en noviembre y tendrá lugar el último mes de este año, previsiblemente en la primera quincena de diciembre.

En 2015, y coincidiendo con el curso previo al de las últimas elecciones en las que concurrió más de un candidato al cargo, el consejo de administración blanquiazul propuso –y logró por amplia mayoría– la inclusión de una frase taxativa y que no ofrece lugar a la duda en el artículo 32: «El cargo de consejero es gratuito».

Concepción y el resto de directivos que gobernaban la institución hace siete temporadas llevaron a los Estatutos esta cuestión tan sensible y a la vez tan relevante. Según explicaron entonces, escogieron entre dos alternativas: optar por la gratuidad, refrendando por escrito lo que ya venía ocurriendo en el club desde febrero de 2006; o establecer el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

«A pesar de que la mejoría de los resultados económicos de los últimos diez años hubiesen podido justificar una remuneración, se ha decidido no fijar un salario», fue la explicación que se dio desde el Tenerife en la propia Junta General. Ahora, este asunto vuelve a cobrar interés por la reforma prevista en la composición del consejo, en la que se producirán distintas incorporaciones –entre ellas la del presidente– y seguirán en sus cargos solo dos de los actuales gobernantes de la institución. Serán los vicepresidentes primero y tercero, Conrado González Bacallado y Samuel Gómez Abril, respectivamente.

Fuentes consultadas por EL DÍA respecto a la siempre controvertida decisión sobre los salarios –sí existen en el Lenovo Tenerife, por poner solo un ejemplo cercano geográficamente– aseguran que esta cuestión no ha supuesto ningún problema en las conversaciones con Paulino Rivero para que se haga cargo de la presidencia. Dicho de otro modo, si acepta no tendrá un salario que le pague el Tenerife. En todo caso, los Estatutos no aluden a la posibilidad de fijar dietas para los consejeros y retribuir su asistencia a las reuniones de la directiva.

Decisión a la vista

Sea como fuere, no está prevista para abordar esta cuestión la inclusión de un punto adicional en el orden del día de la próxima Junta, que se celebrará en sus vertientes ordinaria (aprobación de cuentas) y extraordinaria (renovación del consejo de administración). En cuanto a la decisión final de Rivero, se espera que se produzca a lo largo de esta semana y en el transcurso de la reunión establecida a tal efecto con los cuatro firmantes del bautizado como Pacto de Roma: Miguel Concepcion, Amid Achi, José Miguel Garrido y Conrado González. Con total seguridad, dirá sí a la oferta que le han formulado para ser investido vigésimo tercer presidente de la historia tinerfeñista.

Sí habrá novedades significativas en el funcionamiento del club, con la llegada de un director general que releve en el cargo al actual gerente, Juan Amador. Pero el consejo sí seguirá regulado por las mismas normas que hasta ahora. Así, el principal órgano rector «se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la Sociedad, convocado por su presidente o por quien le sustituya». Mantendrá el consejo la obligación de reunirse «como mínimo necesariamente dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social, para formular las cuentas anuales; por otro lado, también será imprescindible su reunión para la elaboración del presupuesto anual del siguiente ejercicio». El consejo adoptará todas sus determinaciones relevantes –por ejemplo el fichaje de un entrenador o la renovación de un director deportivo– por mayoría absoluta de los directivos. No obstante, cuando se trate de asuntos capitales –la delegación de funciones en un consejero delegado– hará falta el voto favorable de dos terceras partes de los componentes. En alguna ocasión, Concepción había expresado que la directiva le había facultado para tener plenos poderes en el área deportiva; esto ya no será así.

Los principales cambios tienen que ver con la preponderancia en las tomas de determinaciones por parte del nuevo primer accionista, José Miguel Garrido, que se reserva la potestad del nombramiento de la mitad de consejeros (tres de seis), como ayer avanzó EL DÍA; y también la designación del director general, que implementará una nueva forma de trabajar y coordinará todas las áreas. Entre los primeros propósitos que se han fijado los nuevos responsables del club figuran una apertura del área deportiva con un fácil acceso a los protagonistas por parte de los medios; decisiones que fomenten una mayor cercanía a los aficionados y un giro en la política de cantera del representativo. Éste último es uno de los grandes propósitos del presidente entrante.