Goleadores de nuevo cuño

Casualidad o no, cinco de los diez fichajes del Tenerife ya tienen su gol esta temporada, cuando solo se han jugado siete partidos. En realidad, son ocho los que han tenido la oportunidad de demostrar su pegada. Hay dos que todavía no han debutado, el portero Javi Díaz, cuyo cometido será otro, y el defensa Andoni López. Por tanto, la proporción es más significativa.

Dauda fue el encargado de inaugurar la estadística. El ghanés, de baja ahora por una lesión, dejó la mejor tarjeta de presentación posible en la primera jornada de Liga al batir al portero del Eibar con una volea desde el vértice del área grande. Su acierto quedó minimizado por la reacción de un rival que logró sumar los tres puntos.

En la jornada posterior, otra de las caras nuevas, Jurado, demostró su condición de centrocampista con llegada cuando irrumpió en la zona de influencia para colar el balón en la portería del Lugo (1-1).

La racha de los novatos tuvo continuidad en el siguiente compromiso en el Heliodoro. Esta vez, con el Racing como oponente, fue un especialista, Borja Garcés, quien amplió la lista de fichajes con gol. Después de desperdiciar varias ocasiones, alcanzó su propósito para que el representativo inaugurara el casillero de triunfos.

Por orden cronológico, el siguiente en sentir por primera vez la experiencia de marcar un gol con el Tenerife no fue un jugador contratado en verano, sino un joven valor procedente de la cantera, Teto Martín. Después de las dos dianas de Gallego ante el Málaga, el canterano sentenció y redondeó la noche mágica de su debut como titular con el Tenerife.

A continuación, como si los fichajes se hubieran puesto de acuerdo para ocuparse del asunto, Iván Romero y Waldo Rubio emergieron en El Toralín para que el equipo insular sumara su primer punto de la temporada a domicilio. El delantero cedido por el Sevilla sacó el máximo rendimiento a una jugada individual que permitió al representativo firmar el 1-1 poco antes del descanso. Se las arregló para dejar atrás a Pascanu, Amo y al portero Makaridze. En ese mismo partido, su compañero Waldo evitó la derrota (2-2) con un potente disparo raso que no pudo atajar el guardameta de la Ponferradina. El extremeño golpeó el balón tocado en corto por Romero en un saque de falta a un metro de la frontal del área de la Deportiva.

De las diez incorporaciones elegidas por Juan Carlos Cordero, cinco han visto portería en el tramo inicial del calendario. Faltan por unirse a la relación de anotadores el lateral Nacho Martínez, y no es por no lo haya intentado; el extremo Arvin Appiah, que tuvo cerca el gol en la victoria sobre el Málaga; y los defensas Aitor Buñuel y Andoni López –todavía sin minutos–. La tarea del guardameta Javi Díaz será la de no encajar.

Tanto protagonismo de los recién llegados al equipo, dentro de este apartado, no es muy frecuente. Por ejemplo, para reunir a seis goleadores de nuevo cuño en la temporada anterior, el Tenerife tuvo que llegar a la decimoctava jornada. Enric Gallego fue el último en anotar, en un partido ante el filial de la Real Sociedad. Antes lo habían hecho Alexandre Corredera, Elady Zorrilla, Míchel Herrero, Víctor Mollejo y Jérémy Mellot.