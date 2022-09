SD Ponferradina- CD Tenerife: El cuarto intento a domicilio

Tres salidas en el tramo inicial de la Liga 2022/2023 y el mismo número de derrotas. Con Luis Miguel Ramis –debutó el 26 de noviembre de 2020–, el Tenerife no había encadenado tantas a domicilio. No tuvo suerte en el estreno ante el Eibar (2-1) y tampoco en la visita al Levante (2-0), pero lo peor llegó en Ibiza, porque allí continuó la sequía en campo contrario y la imagen fue decepcionante (1-0).

Sin pasar por alto la dificultad de las dos primeras visitas –en teoría, la de Can Misses, no tanto–, este cero de nueve dibuja una trayectoria inesperada si se tiene en cuenta que, aunque fue en otra temporada, el representativo batió récords en lejos del Heliodoro a lo largo de la 21/22. En cambio, ahora, después de seis jornadas, es uno de los tres equipos sin puntos fuera de casa, igual que el Leganés y el Mirandés. Para los blanquiazules, el cuarto intento, este sábado (17:30) en El Toralín, representa una toda una oportunidad después de vencer al Málaga (3-1) el pasado lunes en el Rodríguez López. Una oportunidad para poner los cimientos de una primera racha positiva, para ir recuperando terreno en la clasificación, para que vaya cuajando la idea de juego y extendiéndose la confianza en un equipo con margen de mejora, para empezar a dejar atrás un arranque marcado por las lesiones... En este último apartado, si bien siguen sin recibir el alta Elady, Jurado, Sergio González, Dauda y Sam Shashoua, ya están listos para tener minutos José León y Javi Alonso. El primero parte como titular, recuperando el sitio que tan bien ha defendido Sipcic, ausente esta vez por su compromiso con la selección de Montenegro. Entretanto, para el canterano ya es un gran avance estar en la lista: no juega desde el 29 de mayo de 2021. Pero las buenas noticias, a modo de altas, empezaron a llegar en la fecha anterior con la participación como suplentes de Iván Romero –viajó, pero el hombro le sigue dando problemas– y, principalmente, de Larrea. Los dos rindieron a un notable nivel y llamaron a las puertas de un once que tendrá un cambio seguro por la baja de Sipcic. De resto, dejando al margen algún retoque que podría tener previsto Ramis, se esperan pocos cambios, o ninguno. Teto, que fue a novedad de la alineación del encuentro con el Málaga, demostró que está preparado para repetir. La duda podría estar en Garcés, que fue sustituido por una sobrecarga del bíceps femoral del muslo izquierdo, pero Ramis aclaró que está disponible.

Con estos argumentos, el Tenerife tratará de hacer lo mismo que el Sporting y el Zaragoza: ganar en El Toralín. La Ponferradina entró con fuerza en la nueva temporada, venciendo en Cartagena y derrotando al Ibiza en su campo, pero luego cayó en Ipurúa y desaprovechó una doble cita como local, ante asturianos y aragoneses. El bache no fue a más. Los de José Gomes, técnico portugués con pasado en el Almería que cogió el relevo de Jon Pérez Bolo, volvieron a levantar el vuelo llevándose los tres puntos en el Carlos Belmonte. El gol al Albacete (0-1) fue obra de Edu Espiau. El grancanario podría ser novedad en una alineación en la que no estarán ni Amir Abedzadeh, que está convocado por Irán, ni el lesionado Agus Medina.