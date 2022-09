Los que vienen por detrás en el Tenerife

Con la decepción todavía latente de la «estrepitosamente mala» actuación del CDTenerife en CanMisses, el domingo pasado (1-0), Luis Miguel Ramis se puso por delante en el reparto de responsabilidades y también dio a entender que se iba a plantear cambios en la alineación con vistas al siguiente partido, el de este lunes contra el Málaga en el Rodríguez López (20:00). Aquello de que «hay gente que viene mirando por detrás y no tendré ningún problema», sonó a relevos en el once, a descanso para titulares que estaban siendo fijos y a oportunidades para jugadores que no han tenido protagonismo. Pero, con casi media plantilla de baja por lesión, ¿el margen de maniobra llegará para tanto?

Mirando a la enfermería, da la impresión de que las alternativas no son muchas. Tanto Mo Dauda como Samuel Shashoua estarán si competir varias semanas. En los primeros minutos del encuentro en Ibiza, el primero sufrió una fractura de la apófisis transversa de la segunda y tercera vértebra lumbar. Su compañero fue operado esta semana de una pubalgia. Luego, dentro del grupo de blanquiazules condicionados por roturas musculares, Elady Zorrilla, José Ángel Jurado, Sergio González y José León, el último es el que estaría más cerca de reaparecer, pero puede que la cita con el Málaga llegue demasiado pronto. A lo mejor en la visita del sábado que viene a la casa de la Ponferradina. También están la duda de Iván Romero, que viajó a Ibiza con una luxación de hombro, y los casos de Javi Alonso y Pablo Larrea, quienes se han ido integrando a la rutina de trabajo del grupo. El centrocampista madrileño podría ser la novedad en la lista de mañana. En definitiva, no parece que la búsqueda de soluciones vaya a depender de las altas de futbolistas lesionados, al menos en el salto de las jornadas quinta y sexta. Entonces, ¿a quiénes se refirió Ramis cuando avisó que «hay gente que viene mirando por detrás»? El nombre de la semana es el de Alberto Martín, Teto. El canterano tuvo minutos en los cinco partidos, siempre como suplente, y en cada uno rindió a un alto nivel. Un todoterreno que ha puesto mucho de su parte para estrenarse como titular, quizás ante el Málaga. Con menor presencia, pero dejando indicios de poder estar a la altura de las circunstancias, también han intervenido el lateral derecho David Rodríguez y el mediocentro Ibra, otros dos jóvenes valores formados en la Ciudad Deportiva blanquiazul. No son los únicos que han entrenado con el primer equipo en un inicio de curso marcado por las lesiones. En el retrovisor de Ramis también podrían asomar los últimos profesionales fichados por el club. Se trata de dos defensas, Aitor Buñuel, que fue reserva en la visita al Ibiza, y Andoni López, cuya experiencia en Can Misses se limitó a ser debutante en una convocatoria, y del delantero Iván Romero. El atacante cedido por el Sevilla tuvo 20 minutos en el triunfo en el Heliodoro ante el Racing, pero se quedó a cero en la siguiente jornada por una luxación de hombro. De cualquier forma, los tres han ido avanzando en un proceso de adaptación desarrollado a toda prisa y sin el ritmo de trabajo de la mayoría de sus compañeros. El pasado domingo, Ramis detectó niveles de concentración y de agresividad alejados del funcionamiento ideal de su Tenerife. «Este no es el equipo que queremos ver», admitió. Después de una semana larga, se espera otra imagen en el encuentro ante el Málaga, con más o menos cambios. Esa incógnita se mantendrá hasta los minutos previos al partido. El estado de la plantilla reduce el margen de maniobra de Ramis.