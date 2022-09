Ramis: "No voy a entrar en pánico"

Con las dosis justas de autocrítica y aplicando el necesario reseteo semanal, Luis Miguel Ramis compartió un mensaje tranquilizador, fundamentado en su convencimiento de que el Tenerife está en buenas manos. Después de la derrota en Ibiza, asumió el reto de hacer todo lo posible para modificar la tendencia del equipo. Siete días más tarde, aseguró que va en una «buena línea». Además, garantizó que «nunca» va a «entrar en pánico», por muy negativa que pueda ser la racha de resultados.

«Vamos en una buena línea, pero también tenemos que darnos cuenta de que esa línea tiene que venir acompañada de goles y de victorias», explicó en la víspera del partido contra el Málaga. «Está muy bien que los rivales no nos generen ocasiones de gol, pero tenemos que hacer daño y llegar a los niveles de concentración adecuados», continuó en un análisis superficial de la situación del Tenerife tras las cinco primeras jornadas de Liga. Durante el proceso de búsqueda de un rendimiento óptimo, confesó que «nunca» entrará «en pánico», ya que su «confianza»en el cuadro técnico y en los jugadores, es máxima. Tampoco duda de la «respuesta» que le llegará por parte del entorno. «Sabemos que hay cosas que debemos corregir, pero también que somos un muy buen equipo si vamos al límite», manifestó Ramis.

Lejos de quedar anclado en la pésima tarde en Ibiza, se mostró partidario de «resetear de lo bueno y de lo no tan bueno», porque todos los equipos tienen «altibajos» y momentos en los que no compiten con la misma «energía» ni con la claridad «suficiente», que es lo que le ocurrió a los blanquiazules en la última jornada. «Pero cuando hagamos un gran partido, el siguiente será igual de peligroso, porque esta categoría no te deja ni respirar», apuntó el técnico, liberado de temores por el «altísimo» nivel de «equilibrio y responsabilidad»que detecta en su plantilla. «Independientemente del resultado de la jornada anterior, este equipo está concienciado», remarcó el tarraconense antes de añadir que «los jugadores se dieron cuenta» enseguida de que «con los comportamientos y con la disposición de la semana pasada, todo será más difícil».

El entrenador se puso en el lugar de los aficionados y afirmó que, al igual que el equipo, «la gente mira adelante» y tiene claro que la Liga es una carrera de fondo. «Sabemos que tenemos su respaldo y soy muy optimista por lo que veo en el trabajo diario y por lo que percibo en la afición, no solo en el campo», confesó Ramis, seguro de que nunca les faltará apoyo. «La gente cree en nosotros y nos acepta con nuestros errores y con nuestros aciertos, tal como es el fútbol», opinó el míster blanquiazul, para quien es «importante» asimilar los sinsabores de la competición «con esa naturalidad» y sin dar «bandazos».

Todo será más llevadero con un triunfo ante el Málaga en un partido que tendrá «fases para los dos equipos», dado que el conjunto andaluz «tiene la tendencia de querer llevar el control, dominar y circular el balón», lo mismo que un Tenerife que tratará de imponerse a una «plantilla con mucho potencial», a un rival que «no ha encontrado su espacio ni su sitio en esta temporada», como le pasa a la escuadra tinerfeña. «Los dos tenemos mucho trabajo por delante, pero será un partido competido, de alta exigencia y con cierta necesidad de sumar para ambos», concluyó el técnico del Tenerife.