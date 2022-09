En la frontera del mal comienzo

La competición avanza a toda prisa y no espera a equipos rezagados como los que se enfrentarán este lunes en el Heliodoro Rodríguez López (20:00), dos con etiqueta de candidatos a luchar por el ascenso, el Tenerife porque ya lo demostró hace unos meses y el Málaga por un potencial aparentemente dormido.

Expectativas aparte, se trata de un duelo entre dos conjuntos situados en los puestos de descenso. El local tiene cuatro puntos sumados en campo propio gracias al empate con el Lugo y el triunfo ante el Racing, mientras que el visitante lleva uno menos: derrotó al colista Mirandés en Anduva en la tercera fecha. Y aunque todavía es pronto, las urgencias comienzan a aparecer. El ganador, si lo hay, podrá respirar y aferrarse al timón para intentar reconducir el rumbo. El perdedor –o ambos, si toca empate– se quedará detrás de la frontera del mal comienzo.

En el caso del Tenerife, la necesidad no pasa solo por vencer, sino también por completar una actuación convincente; es decir, justo lo opuesto a lo que ocurrió en Can Misses (1-0). En palabras de Ramis, el representativo jugó ese día un partido «estrepitosamente malo», con concentración e intensidad deficientes en términos generales. Todo lo que no sea recobrar o, al menos, mostrar rasgos de sus señas de identidad esenciales, sí resultaría verdaderamente preocupante.

En la búsqueda de soluciones, el entrenador sigue teniendo el inconveniente de las bajas por lesión. Están descartados Dauda y Shashoua, y se supone que también tres jugadores afectados por roturas musculares: Elady Zorrilla, José Ángel Jurado y Sergio González –la convocatoria se sabrá este lunes–. En cambio, ya han salido de la enfermería Larrea, Javi Alonso y José León, aunque, si finalmente entran en la lista, no partirán como titulares. Los dos primeros necesitan ritmo de competición tras muchos meses sin participar y, en teoría, con el central no se asumirán riesgos, ya que en la siguiente jornada –visita a la Ponferradina– faltará Sipcic por su compromiso con Montenegro.

Además, a la relación de disponibles se suman los atacantes Iván Romero, sin minutos en Ibiza por una luxación de hombro, y Garcés, sustituido por unas molestias.

Sea como sea, Ramis reconoció ayer que no repetirá la alineación, y no solo por la ausencia del lesionado Dauda. Ahí, por el nivel ofrecido en los ratos que ha jugado en esta Liga como suplente, parece tener un sitio el canterano Teto.

No se descartan otros retoques, aunque el corto margen de maniobra reduce las opciones para que Ramis revolucione el once.

Pablo Guede, el cuestionado técnico del Málaga, también está ocupado en tocar la tecla correcta. Su equipo se quedó a cero en los dos encuentros disputados en La Rosaleda –Las Palmas y Albacete–, perdió en Burgos, ganó en Miranda de Ebro y, por último, cayó en Huesca. Ahora enlaza otra visita, y lo hace con la intención de repetir el salvador resultado que logró en el Heliodoro el 15 de mayo (0-2), ya con Guede en el banquillo. Para hoy recupera al central Unai Bustinza, pero sigue sin poder alinear a Jonás Ramalho, Esteban Burgos y Luis Muñoz.