Juan Soriano, igual de seguro

«Que venga alguien y me diga qué intervención de mérito he tenido que hacer en los cinco partidos que llevamos». Juan Soriano ha repasado una y otra vez el camino recorrido esta temporada y ha sacado la conclusión de que, por sus sensaciones en el campo, está notando la misma seguridad que la campaña pasada, en la que fue el segundo portero menos goleado de LaLiga Smartbank. Los números indican, sin embargo, que el Tenerife se está mostrando más vulnerable. Ya ha encajado seis tantos, cuando hace un año, a la misma altura del calendario, había recibido solo uno. Pero, en su análisis, el guardameta introduce sus matices: tres goles en contra a balón parado en jugadas mal defendidas, un penalti en Éibar, el centro rebotado en Mellot ante el Ibiza... Situaciones evitables y margen de mejora. Por ello, cree que es el momento de dar «un paso al frente». Todo, dentro de un clima de «tranquilidad y paciencia», ingredientes indispensables para modificar el rumbo del equipo.

Porque el comienzo de Liga no está siendo el esperado. En cinco jornadas, una única victoria (ante el Racing en casa), tres derrotas (todas fuera, con el Éibar, Levante e Ibiza) y un empate (Lugo), y un balance de tres goles a favor y seis en contra. «Tenemos que ser autocríticos», admite el sevillano. «Cada uno tiene que saber en qué debe mejorar, dar un paso al frente y rendir al máximo en los entrenamientos y en los partidos», continúa sin olvidar que la acumulación de futbolistas lesionados está limitando al grupo. «Pero no hay que poner excusas», apunta Juan, consciente de que «la situación no es cómoda» porque el saldo de puntos se está quedando corto:4 de 15 posibles.«No hemos ganado los partidos que esperábamos, y si queremos aspirar a algo más, habrá que sumar de tres en tres», señala situando el objetivo más cercano en el Tenerife-Málaga de este lunes en el Heliodoro (20:00).

Con todo esto, Soriano sostiene que el «trabajo» que está realizando el equipo es bueno. «El otro día, el Éibar le metió cuatro goles al Granada y a nosotros no nos creó ocasiones, el Levante nos ganó con un tanto de córner y una jugada individual,y el resto, más de lo mismo:no nos crean ocasiones», resume el arquero blanquiazul.De hecho, las estadísticas indican que el Tenerife es uno de los equipos de Segunda con menos remates recibidos, empatado con el Éibar y el Oviedo y con peores registros que el Granada y Las Palmas. En cambio, no figura entre los menos goleados. ¿Qué está fallando?El portero reconoce que algunos goles se produjeron por errores defensivos –a balón parado–, otros por mala suerte... «Pero muchas veces me voy de los partidos con la sensación de que no he participado y no he tenido que hacer ninguna parada, ninguna intervención de mérito: eso habla bien del trabajo que se está haciendo», destaca el portador del dorsal 1.

La cuestión es que los resultados no están respaldando de igual manera ese rendimiento colectivo. Al menos, por ahora. «Cuando pierdes, todo parece peor», asume Soriano poniendo el ejemplo del 1-0 en Can Misses. «Si el partido en Ibiza hubiera acabado 0-0, se habría dicho que ha vuelto la solidez defensiva del Tenerife, pero, por ese gol de rebote tras un centro malo, se han encendido las alarmas y se dice que el Tenerife ha perdido la solidez de la temporada pasada», opina el guardameta.

«Esa temporada ya pasó», remarca Soriano. «Hay que olvidarla, centrarse en la nueva campaña y mejorar, pero no debemos volvernos locos, sino tener confianza en el grupo y en los técnicos», aconseja sin la menor duda de que el Tenerife saldrá «adelante», porque «el equipo trabaja bien» y está «más unido que nunca», con la intención de «revertir la situación», que no es la «esperada» pero que, guste o no, entra las posibilidades de este juego llamado fútbol.