La huella creciente de Teto

Más influyente y mejor a cada jornada que pasa. Así va progresando Alberto Martín Díaz, Teto, una de las pocas noticias felices del comienzo de temporada blanquiazul. Una pretemporada muy notable –con gol incluido y cuatro titularidades en cinco amistosos–ya permitía adivinar que el isleño era el canterano que más convencía y satisfacía a Luis Miguel Ramis. Lo que entonces aún no podía pasársele por la imaginación es que luego jugaría también los cinco primeros encuentros oficiales del nuevo curso; y que el entrenador se plantearía muy seriamente su ubicación en el once para el sexto, que se juega el lunes (Tenerife-Málaga, 20:00 horas).

Hoy por hoy, Teto no solo una promesa. Su bagaje al servicio del equipo es una realidad incuestionable. Así, no resulta baladí que haya sido el único jugador sin ficha profesional utilizado por Ramis en todas las ocasiones y circunstancias. Con marcador a favor, en contra, en casa, a domicilio... El tinerfeño recién llegado al primer equipo ha sido protagonista y partícipe de todos los encuentros ya jugados. Y en Ibiza, el mejor. «Ha sido lo único bueno del partido», adujo Ramis de su concurso en Can Misses, donde estuvo muy próximo a anotar el gol de la igualada. Habría sido un justo premio a su tesón, perseverancia y talento; aunque posiblemente una recompensa exagerada para el exiguo rendimiento colectivo.

Llamado a firmar pronto un nuevo contrato con el Tenerife y ya en el radar de otros clubes que empieza a advertir una progresión fulgurante en el fútbol y las prestaciones de Teto, el isleño que llegó a la estructura blanquiazul en alevines ya se siente uno más en el vestuario y en el día a día del equipo. Sus sensaciones son inmejorables, pero también los números hablan por sí solos. Cada semana juega más.