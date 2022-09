Se busca central de garantías

La necesidad apremia. El Tenerife cuenta a día de hoy solo con dos centrales profesionales disponibles para Luis Miguel Ramis, dado el aluvión de bajas que afectan a esta parcela y que también se encuentran en la enfermería un par de futbolistas polivalentes, tal como Sergio González o José Ángel Jurado. Los últimos entrenamientos han servido al cuadro técnico para probar con opciones alternativas a Carlos Ruiz y Nikola Sipcic, que ya fueron titulares en Ibiza y lo serán con casi total seguridad el próximo lunes contra el Málaga.

Ni el granadino ni el balcánico partían como favoritos para hacerse con un puesto en el once cuando arrancó este curso. Pero han acabado por encontrar su hueco por las lesiones musculares de Sergio y José León. No obstante, el problema para Ramis se agravaría si se produjese cualquier contingencia que tuviese por protagonista a Ruiz o Sipcic, de ahí la conveniencia de ir probando a otros futbolistas.

Las opciones

Una de las soluciones más naturales sería la alineación como central de Andoni López, último de los fichajes estivales y que ya ha ejercido en tal demarcación. Pero el ex del Amorebieta vino sin hacer un trabajo colectivo de pretemporada y lo está echando de falta. Ese es el motivo de que aún no haya debutado; y tampoco parece probable que vaya a hacerlo el lunes. A estas alturas de la semana, mayor fiabilidad ofrece David Rodríguez, de posición preferida lateral; pero que ya cumplió en el centro de la zaga por un buen rato contra el Real Racing.

El paisaje se complicará aún más para Ramis la próxima semana, una vez pase el duelo con el Málaga y Sipcic se vaya con la selección de Montenegro. El balcánico ya ha confirmado que estará el lunes, pero no el sábado contra la Ponferradina. Es fecha FIFA y no ha habido ningún acuerdo con su federación para liberarle de los partidos internacionales que le esperan a la vuelta de la esquina. Así que ayer fue un alivio de marca mayor que el aún indisponible José León mostrase brotes verdes durante el entrenamiento matinal en El Mundialito. En el parte médico por una lesión muscular de las muchas que azotan al representativo en estos momentos, podría anticipar el regreso respecto a la fecha inicialmente prevista y jugar en Ponferrada. Hace falta, más todavía porque los números acreditan que la media de goles encajados sin él crece considerablemente. En total, han sido 10 los recibidos por el Tenerife en los últimos siete compromisos a los que ha faltado el ex del Alcorcón.

Sea como fuere, la entidad blanquiazul no descarta acudir al mercado de agentes libres, como ya han hecho algunos de sus competidores. Lo hizo el Burgos, con el codiciado fichaje de Curro Sánchez, también pretendido por el Tenerife; e igualmente el Ibiza, que se hizo con Nolito, el cual se estrenó justamente en Can Misses el pasado domingo contra los de Ramis. Ayer trascendió que la dirección deportiva ha sondeado cuáles son la posición actual e intenciones de dos centrales aún sin equipo: Víctor Laguardia y Bruno González.

Sin equipo

En cuanto al zaguero de Las Galletas, desde el club han querido saber si estaría dispuesto a regresar, una vez quedó cerrado el mercado veraniego sin que hallase nuevo destino. Nacido en Arona en 1990, firmó con el representativo un ascenso a Segunda División antes de encontrar su sitio en Primera División, categoría en la que completó hasta seis campañas con cuatro clubes diferentes: Real Betis, Getafe, Levante y Valladolid. Su última experiencia a escala profesional con el Leganés, equipo con el que disputó 20 partidos durante el ejercicio anterior.

Que Bruno esté sin equipo llama la atención igual que la inactividad de un experimentado y solvente central como Víctor Laguardia. Lo último que se sabía de este jugador es que aguardaba por una oferta del Deportivo Alavés, que se quedó sin margen salarial para hacerle una proposición convincente. Pero el caso es que las semanas pasan y desde su entorno han informado al Tenerife de que, de momento, no se ha comprometido con nadie ni está próximo a hacerlo. En el club blanquiazul están seguros de que, si se refuerzan, serían para esta parcela del campo. Las bajas aprietan y aún quedó dinero en caja para hacer un último esfuerzo, como así han reconocido Cordero y Ramis en sus últimas comparecencias ante la prensa. Se busca central, tanto en el verde (entre los futbolistas disponibles) como en los despachos (entre aquellos profesionales libres que puedan sumarse al proyecto blanquiazul).