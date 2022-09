Teto: «Debemos estar unidos»

El inicio del CD Tenerife ha sido malo. Cuatro puntos de 15 en juego y cero en nueve como visitante colocan al cuadro dirigido por Luis Miguel Ramis en la zona baja de la clasificación. Pocas conclusiones positivas se pueden sacar tras cinco jornadas de competición pero algo que resaltó el propio entrenador en sala de prensa, tras la derrota contra el Ibiza por 1-0, fue la aparición en escena del canterano Teto. El centrocampista ha sumado minutos en todos los partidos, desde el banquillo, y da la sensación que no está de paso, que está para quedarse en el primer equipo.

«Todas las semanas trabajamos con la ilusión de mejorar los resultados aunque todavía no se están dando y tener nuestra con conciencia tranquila. Se está haciendo. El equipo está haciendo lo máximo para sacar los tres puntos y esta semana no será menos, vamos a luchar al máximo para conseguir la victoria contra el Málaga», declaró el jugador canario.

En el último partido, ante el Ibiza, el Tenerife mostró la peor imagen de lo que va de campaña. Sobre ello, el canterano no quiere profundizar y se centra en e lfuturo. «No fue un buen partido en líneas generales de ninguno. Sin embargo, haciendo un mal encuentro tuvimos ocasiones para poder empatarlo e incluso ganarlo. No se dio y ahora tenemos que trabajar para estar un poco mejor, meter las que tengamos y tener la cabeza fría. Debemos empezar la semana estando todos juntos, en estos momentos díficiles es cuando más hace falta», declaró.

El canterano blanquiazul ha participado en los cinco primeros partidos del curso.

Teto está contento con su participación en el equipo pero es un tema que deja de lado y se centra en el trabajo en equipo. «La clave está en aportar todo lo que yo pueda en los minutos que sean. Me han trasmitido bastante confianza en el equipo, me dicen que siga trabajando y que tenga los pies en el suelo. Hay que tener la humildad por delante, es algo que siempre me han inculcado». De cara al próximo partido, el lunes ante el Málaga, Teto pide unión y conexión entre equipo y afición. «Para disfrutar en los momentos bonitos también hay que estar en los malos, si estamos ahora todos juntos podemos dar un pasito hacia adelante».

Titularidad

El buen rendimiento del centrocampista y la apuesta de Ramis con él en las segundas partes de cada uno de los partidos disputados hasta la fecha, abre la posibilidad de que estrene titularidad en el próximo compromis del representativo tinerfeño. Puede actuar en el doble pivote, por delante o desde una banda. La baja de Mo Dauda le puede dar más opcines en este último caso. El equipo tinerfeñista necesita reaccionar y Teto fue la reacción, el que intentó algo distinto el fin de semana pasado en Cam Misses. En un inicio de curso bastante decepcionante la afición ha puesto parte de su ilusión en la aparición de un futbolista del que poco se había hablado de él hasta esta temporada y que va de menos a más en protagonismo y también rendimiento. Desparpajo en el campo y humildad.