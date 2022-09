El tesoro de la puerta a cero

Uno de los principales rasgos distintivos del Tenerife que estuvo a punto de ascender a Primera División el pasado mes de junio, fue la capacidad para proteger su portería. Fue el segundo equipo de la competición con menos goles en contra. Los de Luis Miguel Ramis encajaron 37 tantos en 42 jornadas –sin contar el playoff–, mientras que el Almería recibió solo 35.

Su consistencia quedó de manifiesto muy pronto. Después de ganar en Fuenlabrada por 1-2 en la primera jornada de Liga, encadenó cuatro fechas sin ser batido. La racha duró unos 465 minutos.

En el tramo inicial de cinco partidos de la temporada que comenzó el pasado 13 de agosto en Ipurúa (2-1), el Tenerife solo pudo recuperar aquellas sensaciones en el triunfo en el Heliodoro Rodríguez López ante el Racing de Santander (1-0). En los demás duelos, Juan Soriano tuvo que recoger el balón del fondo de su portería al menos una vez. Este balance, todavía corto, deja una lectura tan clara como simple:los blanquiazules ganan cuando no encajan.

Claro, no es tan sencillo como eso, aunque siempre ayuda. Ramis lo recuerda cada vez que puede, o que se le pregunta. «En Segunda División es súper importante tener solidez, y nosotros somos buenos en ese aspecto», afirmó, precisamente, después el citado 1-0 contra el Racing. En esa misma respuesta admitió que no se conformaba con haber visto al Tenerife en esa línea durante 90 minutos. «Quiero más, porque eso da mucho poder», añadió sin imaginar que la racha iba a durar muy poco. El autogol de Jérémy Mellot en Can Misses hizo que el equipo volviera a ser vulnerable, como en las visitas al Eibar (2-1) y al Levante (2-0)y en el empate con el Lugo en el Rodríguez López (1-1). En total, seis goles en contra que están dentro de la media de la categoría, aunque también lejos de los registros firmados por el representativo en su notable Liga 2021/2022.

Dentro de esa media docena de tantos, hay tres que tuvieron un origen parecido, saques de esquina o faltas laterales. Así anotaron el Eibar (1-1), el Lugo (1-1) y el Levante (2-0). Los demás, un penalti en Ipurúa, una combinación local en el Ciudad de Valencia y el mencionado regalo de Mellot en Ibiza.

Después de cinco jornadas, el Tenerife presenta números defensivos normales, compartidos con Racing, Leganés y Lugo; registros que mejoran a los que presentan otros, como su próximo rival, un Málaga que lleva nueve goles en contra, o el Mirandés, Ponferradina y Villarreal B. Pero a los blanquiazules no les sirve de consuelo. Su idea es ser, al menos en este apartado, como el Burgos (0), Granada (1), Las Palmas (1), Oviedo (2), Levante (2)... En suma, como fue el propio Tenerife hace poco.

Las estadísticas reflejan que no recibir goles acerca a los equipos al triunfo. Si se toman como muestra las cinco jornadas disputadas de la Liga 22/23, y las 41 victorias que ya se han dado, sobresale el dato de que 25 de esos resultados se produjeron con el equipo derrotado sin anotar ni un gol.

Ampliando el análisis con otros números, el de Ramis tampoco es un equipo al que le generen muchas ocasiones de gol. De hecho, está entre los que menos remates reciben por partido. Ahí está a la altura de conjuntos como Oviedo, Eibar, Granada o Las Palmas. La clave podría estar en la contundencia y la concentración máxima en área propia. El camino ya estaba marcado: 18 puertas a cero el curso pasado, contando el playoff.