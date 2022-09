UD Ibiza - CD Tenerife: La hora del despegue

Busca el Tenerife adherirse cuanto antes a las costumbres felices y a los hábitos que el curso pasado le convirtieron en aspirante al ascenso y le dejaron a solo 90 minutos del paraíso. Ayer llegaron los blanquiazules a Ibiza con la intención de encontrar la solidez defensiva, que ya se tradujo hace una semana en la primera portería a cero del nuevo curso (1-0 frente al Racing); y de paso ansían volver a la fiereza a domicilio, virtud que condujo al cuadro de Luis Miguel Ramis a pulverizar el récord absoluto de conquistas fuera del Heliodoro en una sola campaña.

Fueron 13 los estadios que profanó el representativo el año que casi acaba con el club en Primera. En esta nueva liga, van ya dos intentos fallidos, en Ipurua y Ciutat de Valencia, a priori plazas mucho menos asequibles que Can Misses, donde pretenden los blanquiazules pescar en río revuelto ante un Ibiza errático, que no acaba de encontrarse.

Comparecerán hoy locales y visitantes con estados de ánimo casi contrapuestos. Los de Ramis, más tranquilos tras borrar el cero de su casillero de triunfos; y los de Baraja, inquietos porque no llegan las victorias y se les acumulan los borrones. De hecho, vienen de un partido bastante feo en Huesca, de donde salieron abatidos y vapuleados (3-0). En las cuatro jornadas inaugurales, los celestes no han ofrecido buenas prestaciones en ninguno de sus partidos, a excepción de un buen rato que no les valió para puntuar contra el Alavés.

El cuadro balear ha experimentado este verano una amplia metamorfosis que, a la vez, es también su principal problema. Ha sido el Ibiza probablemente el club de Segunda División que más ha cambiado de un curso al otro (27 movimientos en total, entre altas y bajas); y algunos de los refuerzos recién llegados no acaban de adaptarse. Uno de los nuevos, por cierto, es Armando Shashoua, que hoy no podrá encontrarse con su referencia y hermano mayor.

En el lado blanquiazul justamente todo cambia en función de la disponibilidad de Sam. Sin él, todo es más previsible y difícil. Como ya ocurrió ante el Racing, el gran hándicap para el Tenerife son las bajas capitales, la de Shashoua por pubalgia y casi todas las demás por la plaga de lesiones musculares que azota a los isleños, condicionados por ausencias relevantes en casi todas las líneas. La buena noticia es que recuperan a Aitor Sanz para la sala de máquinas; y en la zaga, que está listo para jugar Carlos Ruiz, que será titular a la vera de Sipcic. Viene el balcánico de hacer un notable partido frente al Racing, así que su titularidad no es solo producto de las adversas circunstancias; también merecido premio a su trabajo de la semana pasada.

El Ibiza fue justamente el primer rival serio que hallaron los blanquiazules en una pretemporada exprés que se saldó a velocidad de vértigo con cinco amistosos, solo dos con triunfo. Entonces brilló Teto, que salió reforzado y hoy aspira a hallar protagonismo por quinta vez consecutiva. El isleño ha tenido minutos en todos los partidos, inequívoca señal de que convence a Ramis, que tira de cantera ante el aluvión de bajas.