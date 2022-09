Ramis busca elevar el listón

Elevar el listón, corregir errores y volver a ser solventes fuera de casa. El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, verbalizó ayer algunos de sus propósitos a corto plazo tras calificar el partido contra el Racing –que trajo consigo la primera victoria de la temporada– como «el más flojo tácticamente» que ha firmado su equipo hasta la fecha. Según deslizó en su comparecencia pública de todas las semanas, es probable que mañana (Palladium Can Misses, 15:15 horas) haga falta mejorar las prestaciones blanquiazules para obtener el triunfo a domicilio que se resistió en los dos primeros intentos contra Eibar y Levante.

Es una semana en la que a Ramis le toca gestionar a un grupo más corto de lo habitual, constreñido por culpa de las lesiones y auxiliado por las incorporaciones que se han producido desde el filial. De hecho, es muy posible que viaje algún canterano más de los que suelen hacerlo. «Veo al grupo bien, como todas las semanas», reflexionó ayer. «Es verdad que queremos acompañar todo de buenos resultados, porque generan confianza. Pero el equipo está con las ideas muy claras. Seguimos trabajando conceptos que algunos futbolistas deben ir consolidando para acercarnos a lo que queremos, pero la recepción del mensaje está siendo muy buena; lo entienden, saben de nuestra exigencia y hemos completado una semana de mucha calidad en los entrenamientos», comentó.

Percibe el tarraconense muy buenas sensaciones en las horas previas al desplazamiento a Ibiza, donde esperar un rival que todavía no ha ganado en las cuatro primeras jornadas. «Hemos preparado bien el partido y queremos ir creciendo, no desaprovechar las ocasiones, no cometer errores y aproximarnos a un buen resultado, que obviamente es ganar», subrayó. «Todos tenemos la necesidad de sumar tres puntos cuanto antes para encontrar tranquilidad», respondió al preguntársele por las urgencias del rival.

Es pronto

Ramis recordó que «con la muestra de partidos ya disputados se pueden sacar pocas conclusiones», pero a la vez recalcó el interés de todos los equipos «en encontrar cuanto antes su espacio en la competición». Del Ibiza, sugirió que «querrán sumar y dar pasos adelante».

«Son un buen equipo, se han reorganizado respecto a la temporada pasada y querrán estabilizarse. Es un rival que te hace trabajar, así que preveo un partido competitivo, exigente y en el que tendremos que hacer lo que ya estamos trabajando. El otro día conseguimos un buen resultado, pero fue el partido tácticamente más flojo que hicimos. Generar ocasiones, sí; pero luego llevamos al partido a determinadas situaciones donde puede volverse peligroso», recordó. «Tuvimos algunos comportamientos buenos y otros no tanto», enumeró a la hora de hacer balance. «Son esas las facetas en las que buscamos corregir durante la semana», reseñó a continuación.

Del Ibiza, agregó que «tiene algún matiz distinto respecto al año pasado y otro parecido», pero indicó que son mayoría los clubes de Segunda que «están entendiendo que esta liga pasa por no dar facilidades, concesiones ni espacios». En todo caso, también explicitó que los baleares cuentan con buenas opciones ofensivas para hacer daño.

Asuntos de actualidad

Durante un cuarto de ahora ante los medios informativos, Ramis negó que vaya a producirse algún movimiento inminente en el mercado de fichajes, aún abierto para jugadores libres, sin vinculación con ningún otro club. «He hablado varias veces con Juan Carlos Cordero y no hemos vuelto a tocar ese tema. Sé que es su obligación y su trabajo, y lo maneja muy bien; pero no es prioritario fichar y si se decide por algo, no será por rellenar nada. Será para mejorar sensiblemente alguna posición», comentó. También dijo que sus conversaciones de esta semana con el director deportivo han pivotado «sobre cómo dar solución a los obstáculos, que últimamente se han juntado todos», respondió en alusión velada a las lesiones.

También adujo que el último en llegar, Andoni López, aún no está listo para aportar al grupo ni para tener minutos mañana en Can Misses. «Ha entrenado toda la semana pero viene con un déficit de trabajo muy importante», dijo del lateral, que no ha tenido una pretemporada en condiciones.