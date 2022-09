Yeremi Socorro: «Me voy con la sensación de que es un paso adelante»

¿Fue una decepción para usted no quedarse en el Tenerife?

Yo me veía preparado para aportar y ayudar al primer equipo, pero no pudo ser. La decisión del club ha sido otra distinta a la que me hubiera gustado, pero me voy de la Isla con la sensación de que la cesión es un paso adelante. Al fin y al cabo, el año pasado jugué la mayoría de partidos en Tercera; y en esta ocasión lo voy a hacer para el Antequera una categoría más arriba, en Segunda RFEF.

¿Qué objetivos individuales se marca para esta nueva etapa?

Coger el mayor número de minutos posibles, competir todas las veces que sea posible y llegar fogueado a la próxima temporada con el Tenerife. Un poco esa es la idea para esta temporada.

¿Contempló otras opciones diferentes?

La idea principal siempre fue intentarlo en el Tenerife. Estaba muy cómodo en la Isla y mi intención era quedarme en el primer equipo. Por eso rechazamos una oferta muy atractiva del extranjero, que también suponía un paso adelante para mí, pero que habría supuesto desvincularme definitivamente del club.

Sí que se han quedado otros canteranos como David, Teto o Ibra. Imagino que siente satisfacción de verlos progresar e incluso ser protagonistas como el sábado pasado.

David es un gran amigo mío, como si fuera un hermano, y siento mucho orgullo. Está más que capacitado para jugar en Segunda y se merece lo que le está pasando, igual que Teto o Ibra. Pienso que pueden ayudar mucho al equipo.

Provienen de una camada que tuvo a sus órdenes Mazinho y se quedó a solo un paso de lograr el ascenso a Segunda RFEF, la competición en la que va a jugar usted ahora.

Fue una pena no lograr el ascenso, pero al final todos los que formaron parte de aquel proyecto tenían nivel y talento. Luego es cuestión de que se les dé rodaje, continuidad, confianza... Es a través de la experiencia como se consigue forjar a un futbolista. Hay cantera, de eso no tengo duda.

¿Es Teto al que ve más opciones de llegar al fútbol profesional?

Lo tiene todo. Ya no es solo el talento con los pies, es también su capacidad para decidir y que casi nunca se equivoca. Todo el mundo habla de sus capacidades con la pelota; yo valoro más su inteligencia, pero tampoco soy objetivo: con él, se me cae la baba.

¿Será este año el del ascenso a Primera?

Ojalá. Me alegraría de corazón por un club que significa mucho para mí. En junio nos quedamos a las puertas.