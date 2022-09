Sipcic echa raíces en Tenerife

Sipcic recibió el fin de semana pasado tres noticias positivas. Una de ellas fue estrenar titularidad este curso; la segunda, la primera victoria de la temporada, y la tercera, llegar a los 100 partidos como jugador blanquiazul. Son pocos los extranjeros que con el Tenerife han alcanzado la centena y el serbio, tras el último partido, es el decimosexto en esta clasificación. Esta lista la lidera Juan Antonio Pizzi con 159 participaciones. El gran delantero tinerfeñista que consiguió la Bota de Oro 95/96 con el CD Tenerife. Otros destacados son Fernando Redondo, Guina y Rommel Fernández, en un ranking en el que hay un total de ocho con nacionalidad argentina. De la actual plantilla, ni rastro. Por encima, Sipcic tiene a Shaq Moore, con 101. En los nacionales, el jugador con más partidos defendiendo al equipo tinerfeño es el grancanario Alberto Molina, con 413.

Un inicio con dudas.

Sipcic debutó con el CD Tenerife ante el Real Zaragoza, el 17 de agosto de 2019 y con resultado negativo, 2-0. En la segunda jornada, el equipo blanquiazul venció por 3-2 al Numancia, pero el defensa central quedó señalado por dos errores individuales que le costaron goles en contra a su equipo. En la jornada tres, el conjunto dirigido por aquel entonces por López Garai cayó por un contundente 4-0 frente a la Ponferradina, con gol en propia puerta del serbio. A partir de ahí se abrió el debate sobre el fichaje realizado por el director deportivo Víctor Moreno, y aparecieron dudas alrededor de su titularidad. Con el tiempo se asentó en el equipo, firmó varias actuaciones sobresalientes y tras unos meses lo explicó ante los medios de comunicación. Necesitaba adaptarse, al fútbol español y también al lenguaje. A día de hoy, pese a tener por delante a José León, Carlos Ruiz e incluso Sergio González, es un jugador de garantías. El claro ejemplo es la reciente convocatoria con la selección nacional de Montenegro.

Recurso.

Desde la llegada de Luis Miguel Ramis al banquillo, Sipcic ha sido un actor secundario. Su gran dominio del juego aéreo lo ha convertido en muchas ocasiones en una pieza para defender los últimos minutos con resultado a favor o ir en el tramo final del partido a por un gol que le dé el empate o la victoria a los suyos. Con el Tenerife ha hecho un total de cuatro tantos, todos en jugadas dentro del área, donde ha demostrado por un lado su poderío y por otro la gran capacidad que tiene para decidir rápido y en espacios reducidos. Sus víctimas han sido Sporting, Ponferradina, Numancia y FC Cartagena.

Internacional.

Pese a que no cuenta con la titularidad en el equipo, Sipcic es un jugador muy valorado en su país. Durante el curso pasado fue convocado en diferentes ocasiones. El 24 de marzo jugó los 90 minutos con Montenegro ante Armenia, y cuatro días después sumó 30 frente a Grecia. Posteriormente, ya en junio, completó el partido contra Finlandia. Ahora, volverá a perderse una cita con el equipo tinerfeñista, ante la SD Ponferradina, el 24 de septiembre en El Toralín, por ir en la lista de convocados de su selección para los partidos contra Bosnia primero y Finlandia después. Las salidas para jugar con su país son seguro uno de los motivos por los que no ha conseguido regularidad en la titularidad blanquiazul los últimos años. Esta temporada, ante tanta baja por lesión, no estar disponible dentro de tres jornadas será un problema a la hora de preparar el partido para Luis Miguel Ramis.

Su futuro.

Pese a no contar con el rol dentro de la plantilla que le gustaría, el comportamiento de Sipcic es ejemplar en el día a día. Su situación contractual lo une a la entidad dirigida por Miguel Concepción hasta el 30 de junio de 2024. En el club no hay ningún interés en buscarle salida. Eso sí, tal y como manifestó hace unos días el director deportivo Juan Carlos Cordero, el crecimiento del proyecto pasa por realizar una venta en cada mercado de verano. En ese contexto, Sipcic es un futbolista que puede resultar atractivo. A sus 27 años, el hecho de ser internacional lo coloca en agendas de muchos equipos. Esta misma pretemporada, tal y como informó EL DÍA, el defensa no hizo caso a una oferta que llegó desde un equipo belga mientras estaba con el resto de la plantilla y cuerpo técnico en las instalaciones de Pinatar Arena, donde el Tenerife jugó varios partidos de pretemporada.

Fue un club de la primera categoría belga el que tocó la puerta del representante de Sipcic pero éste, al conocer el interés, dijo no. Una muestra de compromiso y sobre todo de ambición. Luchar por minutos y un puesto en el once inicial pese a que sabe bien que ahora mismo no entra en los planes de técnico para arrancar los partidos desde el minuto uno.

Para el partido de este domingo, ante el Ibiza, todo hace indicar que Luis Miguel Ramis no podrá contar con el defensa central José León y su compañero Carlos Ruiz llegará al límite. Una nueva oportunidad para que Sipcic ayude al equipo y si se da, iguale con el americano Shaq Moore, ahora en el Nashville, a 101 partidos.