Cordero, muy preocupado por las lesiones que castigan al equipo

El CD Tenerife consiguió la primera victoria de la temporada el fin de semana pasado ante el Racing. Tres puntos de gran valor entre otras cosas por todas las dificultades a la que tuvo que enfrentarse el entrenador Luis Miguel Ramis durante los días previos. «Mi preocupación a día de hoy es la cantidad de lesiones y bajas que tenemos. El entrenador ahora mismo no tiene muchas opciones de inicio y de recambio. De 23 jugadores profesionales creo que el sábado había siete bajas. Es una situación grave para cualquier equipo pero hay que convivir con ello, no hay otra. En temas médicos entro poco porque hay profesionales que hacen su trabajo. Hemos tenido una pretemporada muy corta, todo muy intenso para llegar cuanto antes, y el espacio de partidos amistosos fue menor. Todo eso puede influir. Las lesiones vienen como vienen y hay que admitirlo, nos pasa a nosotros y a otros clubes», declaró el director deportivo Juan Carlos Cordero en la presentación de Iván Romero, Appiah y Andoni López.

La cantera puede ser una solución en estos momentos y el cartagenero tiene una visión particular de los jugadores del filial. No los considera «canteranos, sino futbolistas del primer equipo». Llevan casi un año entrenando a las órdenes de Ramis. Teto por ejemplo ha tenido minutos en los cuatro partidos que se han jugado. Las puertas están abiertas de par en par, yo siempre digo que depende de ellos. El otro día jugamos 15 minutos con tres jugadores del filial pero esto es parte normal del fútbol. Estoy contento con ellos, se han quedado los que pensamos que pueden sumar minutos, ayudarnos. Si juegan son para ayudarnos no porque sean de la cantera. A partir de ahí ellos son los que tienen que darle la mano al entrenador para que cuente con ellos», dijo al respecto. «Los que han salido en este mercado ha sido por peticiones de ellos. Veremos si hemos acertado, no ha sido una decisión de la dirección deportiva que salgan cedidos, sino que ellos lo han pedido. No querían jugar con el filial. Ahora ellos tienen que demostrar el potencial que piensan que tienen en los equipos a los que han ido», declaró también sobre los que han salido cedidos.

La plantilla

«Uno de mis objetivos esta temporada era dar velocidad, y uno contra uno, y creo que le hemos dado al míster más recursos. Siempre quedan cosas por hacer pero depende del tema económico. Sigo viendo en el mercado opciones de jugadores que nos pueden ayudar siempre y cuando ese jugador que pueda venir sea para igualar o mejorar lo que tenemos actualmente. En Segunda para mantenerte como la temporada anterior entiendo que hay que hacer un traspaso por año. Fue clave y fundamental llegar a buenos términos el traspaso de Shaq Moore», explicó Cordero, que también apuntó que «Appiah e Iván Romero me hicieron esperar porque sus clubes no se decidían a sacarlos».