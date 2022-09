Ramis muestra confianza plena pese a las bajas

El entrenador del CD Tenerife Luis Miguel Ramis se mostró seguro del trabajo que están haciendo él, el cuerpo técnico y la plantilla pese a no llegar la victoria tras tres fechas. En la rueda de prensa previa al partido de hoy contra el Real Racing Club, el catalán manifestó que ve un equipo que «hereda muchas cosas buenas y está incorporando otras muchas. Estamos con confianza y claridad. Tenemos buen feeling con respecto a como puede evolucionar el equipo». «Dicho esto, está muy bien lo de las sensaciones pero todos sabemos de qué se vive en el fútbol. No me preocupa. Veo la botella que se puede llenar y no vaciar», expresó. Sobre el rival, colista de Segunda, afirma que «hemos visto dónde podemos mejorar, dónde podemos ser superiores y por ahí orientaremos el partido».

El mercado

«A nivel deportivo, a los entrenadores no nos viene bien que se cierre el mercado en la jornada tres. Los que no podemos acceder el primer día a todo lo que queremos nos genera un trastorno, pero ya lo sabemos. En esta pretemporada nos incorporamos un poco más tarde. Esto es un conjunto de muchas cosas y entiendo que se alargue el plazo que tiene que ver con las transacciones. Más tiempo, más tela que cortar entre clubes de Primera, Segunda y extranjeros. Desde el plano del entrenador me gustaría que fuera antes; en lo económico si se alarga da para que pasen más cosas», explicó Ramis sobre la ventana para fichar que se cerró el jueves. Eso sí, sigue mirando a los jugadores libres.

«Las notas al final de temporada para todos. Estoy satisfecho porque se ha trabajado desde la dirección deportiva en coordinación con nosotros como siempre, de forma muy intensa. Teniendo muy claro lo que buscábamos y adaptándonos a lo que podíamos acceder. Ambas partes estamos satisfechas. El mercado se ha cerrado para jugadores con contrato pero se puede acceder a los libres. Estoy satisfecho con los jugadores que se han traído al club. La posición a reforzar ahora no sería los laterales ni los delanteros. Siempre está acotado el interés a unas zonas del campo. Las prioridades que queríamos están cerradas», dijo igualmente el entrenador sobre este tema.

Centro del campo

Ramis está obligado a apostar en la medular por Álex Corredera y Sergio González debido a las numerosas bajas por lesión o sanción. Aitor Sanz y Jurado, los dos preferidos por el entrenador en este inicio liguero, están fuera. «No me preocupa. Con la baja de José Ángel y Aitor Sanz, y el proceso de reincorporación de Pablo Larrea y Javi Alonso estamos un poco limitados pero en estas situaciones tenemos que aparecer los entrenadores. Creo que Corredera está al cien por cien, es una lesión molesta pero soportable. Ya tiene un diagnóstico. Veremos cuándo hay que atacarla para que desaparezca. Pablo Larrea ha completado gran parte de la semana de entrenamiento de forma progresiva y es una buena noticia. Javi Alonso no tanto, pero si no hay marcha atrás podrá completar como lo está haciendo su compañero. Tienen molestias típicas de jugadores que llevan mucho tiempo parado, es normal. La reincorporación también emocional a la competición es importante», explicó el técnico blanquiazul.

En lo deportivo, afirmó que no le preocupa los goles encajados a balón parado en las jornadas previas y dejó una cosa clara para futbolistas y la afición. «Las exigencias por ganar empezaron desde que llegué aquí, y siguen en cualquier circunstancia, aunque hubiéramos sumado nueve de nueve puntos. Así se lo hago llegar a los jugadores. La exigencia es siempre alta, altísima», finalizó desde la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López.