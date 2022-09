Garai: «Al Tenerife le hace falta fichar pegada y hoy lo va a hacer»

Ha cambiado provisionalmente los banquillos por los micrófonos, ¿cómo le sienta la faceta de comentarista?

Muy bien, ahora siguiendo el arranque de la competición en Primera y Segunda. Mientras uno espera un banquillo y una nueva oportunidad, toca ir formándose en otro mundo no ajeno al fútbol, pero con sus diferencias y peculiaridades. De momento estoy a gusto en los medios de comunicación.

Háblenos de los finales de mercado. ¿Hasta qué punto influye tener química con el director deportivo en situaciones de incertidumbre o incluso angustia como las que pueden darse hoy?

Es clave. Al final tienes que ser uno junto a él. Yo me acuerdo de los últimos días de mercado junto a Víctor Moreno intentando ayudarnos el uno al otro para que los jugadores que considerábamos importantes no salieran; e intentar reforzarnos con fichajes válidos. Es clave la comunicación con el director deportivo, sobre todo para tener claros los perfiles que quieres y las posibilidades por las que vas a ir. El objetivo siempre es acertar, pero los topes salariales te condicionan mucho.

Ya se ha hecho muy común que los entrenadores participen de las negociaciones e incluso llamen a los hombres pretendidos para que firmen.

Sí, eso creo que es crucial. Al final, tienes que intentar convencer al futbolista por todos los medios. El trabajo más importante lo hace el director deportivo junto al agente, pero cuando hay un momento donde el jugador está a punto de definirse, yo sí procuraba llamar. Era un plus para que se decantasen por tu oferta. No prometes nada porque no puedes hipotecarte por nadie, menos aún cuando el futbolista ni ha aterrizado o llegado a tu equipo, pero sí tratas de ayudar todo lo que esté de tu mano.

Muchas operaciones nunca trascienden, pero gestiones y consultas tiene que haber un montón. ¿Cuántas llamadas puede hacer un director deportivo a lo largo de un mercado?

En época de fichajes es difícil el trabajo de todos, también el de los medios. Y llamadas hacemos un montón, pero todos los que estamos implicados de una forma u otra en estas ventanas. Hay operaciones que parecen cerradas, pero se caen. Hay segundas y terceras opciones que pasan a ser preferenciales; y a lo mejor lo que no veías con buenos ojos en julio, en agosto sí te entra por la mirada. Y al revés. Hay posibilidades que te parecen inalcanzables que luego sí son factibles. Jugadores que no encuentran acomodo en destinos que les apetecen, al final se te ponen a tiro. Es todo difícil de gestionar para un entrenador porque la competición está en marcha y, sobre todo, durante la hora y media de entrenamiento tienes que estar centrado al 100% en el trabajo de campo.

Junto a Moreno en el Tenerife lograron firmar nombres que tal vez entonces no parecían del todo brillantes, pero ahora sí lo son: Shashoua, Sipcic, Muñoz...

Eran jugadores como esos que nombras, también Bermejo, que llegaron con unas expectativas y luego las superaron. En cambio otros como Mazan o Miérez no cuajaron. Pero todo requiere de un proceso y en algunos casos el problema fue fichar perfiles demasiados jóvenes, o provenientes del extranjero. Ahí pagas un peaje porque hay una cuota de riesgo mayor. Como en todo, hay aciertos y errores; y también hay condicionantes como el económico. En estos tiempos, la dirección deportiva casi ni duerme, y está todas las horas trabajando y disponible.

Con tantos condicionantes relacionados con los márgenes salariales, ¿van a tener que hacerse los entrenadores doctores en Economía?

Sí que ha cambiado el fútbol, sí. Y es verdad que haría falta un poco más de pedagogía para que los periodistas primero y los aficionados después puedan saber bien que no puedes acceder a cualquier futbolista que quieras. Porque más allá del salario que le asignes, LaLiga te puede imputar otro. A lo mejor un jugador del United está dispuesto a venir al Tenerife [ríe], pero la operación es inviable. El límite salarial ha venidod a controlar impagos, irregularidades y desniveles que antes había en el fútbol; pero tal vez haya que explicarlo mejor.

Días como ayer u hoy, ¿están para un entrenador entre los más intensos de la temporada?

Son difíciles de gestionar, evidentemente. Yo intentaba centrarme en el entrenamiento al 100%. Pero es obvio que cuando el siguiente partido sí estaba lejano en el tiempo, la situación cambia. Y me pasaba el día con Víctor Moreno o al menos siempre en contacto con él. Porque te interesa e inviertes mucho tiempo, energía y pensamientos en planificar quién viene y quién se queda. Por ejemplo Milla pasó una pretemporada complicada porque quería marcharse, también Malbasic tuvo ofertas. Al final les convencimos de que no salieran y conseguimos que no les afectase al día a día, sobre todo porque tienes un partido importante el fin de semana. Que nadie olvide que los puntos valen lo mismo que en las jornadas del final. En cambio estos días parece que solo importan las llegadas y las salidas, cuando la competición ya está en movimiento.

Aquí en la Isla ya hay debates abiertos y mucho desasosiego por tres malos resultados. Con usted está claro que no hubo paciencia pero, en el paisaje actual, ¿hasta qué punto ve importante que el club no pierda los nervios y mantenga la fe en el proyecto que tiene entre manos?

Para mí es clave que tenga paciencia todo el mundo. Al final Ramis se ha ganado crédito con el trabajo del año pasado, pues el club estuvo a punto de ascender. La plantilla ha experimentado alguna variación, pero la idea se mantiene, como así pude comprobar en el partido de Éibar. Que el arranque no haya traído resultados positivos no implica que deba perderse la paciencia. Por desgracia somos esclavos de los resultados, pero en la Isla tenemos ejemplos recientes que demuestran que las prisas y las decisiones en caliente nunca traen nada nuevo. El entrenador y el equipo merecen mucho margen.

¿Qué cree que puede aportar Romero, ya firmado?

No le he podido ver mucho, pero es un jugador que tiene cosas que aportar. Viene nada menos que del primer equipo del Sevilla. Lo que está claro es que el Tenerife tiene que fichar pegada, y lo va hacer; necesita perfiles que ofensivamente sean importante. Porque se ha ido Bermejo, tampoco está Mollejo, ni Andrés Martín. La baja de Mario también es sensible. Y con la llegada de Waldo y ahora Iván Romero, aún tengo la sensación de que quedará pendiente alguna cosa más. Pero sí creo que Cordero está reforzando bien al plantel; ahí no tengo ninguna duda.

¿Ha sumado el Tenerife más mérito que puntos?

Sí, estoy de acuerdo. Cuando al equipo le vi en Éibar y contra el Levante, le vi defensivamente sólido. Quiza sí le faltó presencia en área rival con balón. Pero hubo momentos que fue mandón, que llevó el peso, y me sorprende gratamente lo rápido que se ha adaptado a Dauda. Sin embargo, la mejor noticia posible es que Shashoua está cada vez mejor. Y tanto el portero como los centrales y laterales son todos ellos una garantía. Veo un Tenerife compensado y equilibrado. Ahora bien, los partidos en Segunda son muy igualados y en estas primeras jornadas los detalles no han ayudado.

¿Creyó que se irían este verano los Corredera, Soriano, León o Shashoua?

Al final son jugadores importantes y que han dado buen rendimiento. Mantenerlos es interesante; obviamente entiendo a Ramis cuando dice que si se hubiera presentado algún club con la cláusula, pues se cede, se felicita al futbolista y ya está. Pero todos conocen bien la forma de trabajar del míster y desde el objetivo de ser competitivos, es básico mantener la estructura que en junio casi te lleva a Primera.