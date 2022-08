Ramis: «Nos ha faltado veneno para acercarnos y hacer gol»

Luis Miguel Ramis, técnico del representativo, sigue viendo «cosas buenas» en las prestaciones de su equipo pese al errático comienzo liguero que han firmado, aún sin estrenar su casillero de triunfos. El entrenador elogió la puesta en escena del Tenerife, si bien admitió que «los jugadores han empezado a apagarse y al final aparecían, pero ya sin la chispa del principio».

«El segundo gol nos ha hecho daño y nos hemos visto muy por debajo en el marcador después de una buena primera mitad», resumió el preparador de los insulares, a quien se le preguntó por los problemas de los suyos en las acciones de estrategia. Una vez más, encajaron a balón parado.

«Hay que trabajarlo», respondió. «Los goles llegan en muchas circunstancias y por muchas situaciones; no estamos defendiendo lo intensos que deberíamos. También hemos tenido nosotros alguna acción de estrategia para haber conectado y haber generado peligro, pero no vamos lo suficientemente convencidos en ese tipo de secuencias; y sí, tenemos que aprovechar las nuestras», señaló. «Yo he visto a un Levante que ha castigado mucho. Nosotros no hemos tenido ese veneno que nos hace falta para acercarnos al gol; nuestra opción más clara ha sido en un centro de Nacho, para Enric. Pero sí he visto lo que hemos trabajado durante la semana. La pena es que se ha puesto todo muy cuesta arriba», lamentó.

«Esto va de hacer goles cuando dominas, generas, aprietas... Lo que más define es que ellos han acertado», dijo también Ramis, que no pierde la calma y confía en que «llegarán también las rachas buenas». «Yo no he visto a Soriano pasar demasiados apuros, si acaso sí en la segunda mitad. He visto un partido en muchos minutos igualado, solo que la sensación del resultado te deja en que ellos se han impuesto con claridad, y tampoco ha sido así. Ha habido minutos nuestros, pero ha faltado generar situaciones y finalizarlas», reiteró una vez más.

Por último, se refirió a la alineación de José Ángel, que «ya arrastraba molestias» durante la semana y con el que decidieron asumir riesgos «porque la situación era la que era». «No llegaba en óptimas condiciones», reconoció el entrenador, «pero la exigencia es la que manda y no sé hasta qué punto lo perderemos, o no, en función de las pruebas que se le harán».

No dio pistas el entrenador en relación a los movimientos que hará el club en los días venideros en el mercado de fichajes, y emplazó a todos «a esperar, porque quedan pocos días». Su comparecencia pública también valió para hacer un análisis de la situación del rival, que sí abrochó la victoria que buscaba.

«El Levante estará también pendiente del mercado y a esos niveles, entiendo que habrá equipos interesados en sus jugadores, así que tendrán que reajustar cosas en una categoría nueva para ellos. Pero aquí está: es un equipo potente y si le concedes, te gana», concluyó.

Sin Aitor Sanz

El plantel blanquiazul no podrá contar con su primer capitán para el partido de la cuarta jornada contra el Racing. Su expulsión por doble amarilla deja desguarnecida una posición muy sensible, en la que ya existen otros problemas. Posiblemente Ramis opte ese día por Sergio González.