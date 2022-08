Ramis, socarrón sobre posibles salidas en el CD Tenerife

No espera salidas, pero tampoco le hace ascos a que se produzcan si es para dejar millones de euros en la caja de caudales. Es lo que se desprende de la elocuente comparecencia pública que este viernes ofreció Luis Miguel Ramis, en la que ironizó sobre posibles desvinculaciones de jugadores con contrato; y en la que explicitó sus preferencias ante los pocos días que quedan para los fichajes pendientes. No habló de demarcaciones, sí de su predilección por los futbolistas que llegan en propiedad frente a aquellos que firman a préstamo.

«Hay varias», replicó cuando se le preguntó por las posiciones que prevé apuntalar antes del 1 de septiembre. «Pero es difícil establecer prioridades en el mercado una delante de otra. Más allá de que en la cabeza tengas un orden, el mercado te lo desordena y te hace ir por otro lado diferente al que querías. Pero si al final confluyes en lo que quieres, que es sumar jugadores que nos puedan mejorar, valoramos mucho eso», reseñó.

«Queremos futbolistas que quieran venir y tengan un grado de compromiso alto. Es muy importante que vengan perteneciendo al club, cuantos más mejor. No es que los cedidos no ofrezcan rendimiento, porque hemos teniendo y seguimos teniendo jugadores cedidos con un nivel de compromiso alto, yéndonos a la referencia del año pasado. De momento solo Borja es cedido y su grado de activación, así como su responsabilidad con el equipo, son altísimos», adujo. En su razonamiento casi dio por hecho que Dauda, aunque teóricamente también vino a préstamo, se quedará por largo tiempo en la entidad insular. «Eso genera una base de trabajo buena, de cara a un proceso donde vayamos creciendo y acercándonos más a objetivos importantes, que es para lo que vine», dijo también.

A continuación se le preguntó por la opción de traer otro lateral izquierdo. «Vamos a ver cómo queda el mercado. Lo explicó perfectamente Juan Carlos [Cordero] y no vamos a adelantarnos a posibles conjeturas, porque el mercado se puede desbocar. A nosotros no, porque está muy claro lo que hay y hasta dónde podemos llegar; se pueden desbocar otros, que sí tienen posibilidades. Si no estamos convencidos de lo que podemos traer, no lo traeremos. Si algo se hace, es por convencimiento y porque creemos que mejora», explicó.

En cuanto a las salidas de jugadores codiciados por clubes de superior categoría, dijo que no las espera, pero puntualizó que Cordero haría «magia» si entrase dinero en caja. «De momento estamos satisfechos del camino, faltan los resultados», comentó en cuanto a las dos jornadas ya disputadas.

Ante el duelo de hoy, espera mayor eficacia que frente a Eibar y Lugo. «Nos falta que en esas acciones que generamos y llegamos al área, tengamos más acierto y podamos refrendar el trabajo con puntos, que es lo que te da confianza. Aún con eso, estamos convencidos de lo que hacemos. El camino está elegido y a ver ahora si al final del partido, podemos acompañar todo de buenos resultados», adujo ante el partido que viene contra el Levante.