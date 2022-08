Waldo Rubio, preparado para debutar

Waldo Rubio ya es uno más en la dinámica de trabajo del Tenerife. Llegó el jueves a la Isla tras desvincularse del Real Valladolid, firmó un contrato de dos años de duración con el club blanquiazul y este viernes participó en su primer entrenamiento a las órdenes de Luis Miguel Ramis. Para el extremo pacense, solo ha sido un punto y seguido en su pretemporada. Cambia de uniforme y también de categoría, para pasar de Primera a Segunda, pero está listo para debutar. Si el técnico lo cree oportuno, podría tener minutos este domingo en el partido con el Lugo.

Después de ser confirmado como sexto refuerzo de este verano, el jugador aseguró, en los medios de comunicación del club, que estaba desarrollando sin contratiempos su puesta a punto con el Valladolid. La lesión muscular que sufrió el pasado mes de diciembre, durante su cesión al Cercle Brugge belga, está más que superada.«No he tenido ningún tipo de molestias y no ha habido ningún día en el que no haya estado disponible», afirmó Rubio, ofreciéndose para entrar «en los planes» de Ramis desde el primer día.

Por si había alguna duda, el técnico añadió que Waldo pudo ejercitarse con el grupo en El Mundialito. «Viene de entrenar y está en buenas condiciones para ayudarnos», dijo el tarraconense.

En cuanto a sus prestaciones, Ramis explicó que Rubio es «un jugador de banda» y que se desenvuelve bien en los dos lados del campo. Además, destacó que, entre otras cosas, genera «situaciones de desequilibrio», tiene «condiciones para asociarse» y garantiza «buenos recorridos en los dos sentidos». Siendo diestro, en el Valladolid sobresalió como extremo zurdo, sorprendiendo con diagonales, potencia y una clara vocación ofensiva, pero no desentona en absoluto en su lado natural, el derecho. Aunque, con sus matices, esas características se parecen a las de Mo Dauda y Elady Zorrilla, Ramis señaló que estos tres futbolistas son diferentes. «Waldo puede jugar por la derecha y Dauda también se puede adaptar perfectamente a esa banda», comentó el míster blanquiazul. «No es tan definitivo que jueguen en unos perfiles o en otros», advirtió sin pasar por alto que «lo importante» es que cuenta con «un recurso más para jugar por fuera». En definitiva, se quedó con que los futbolistas de banda «tienen buenas características para los dos perfiles».

Asimismo, avisó que el club no ha dado por cerrada la posición de extremo con la incorporación de Waldo. «Estamos abiertos a varias posibilidades, pero otra cosa es que se puedan dar, que entendamos que, deportivamente, puedan aportarnos lo que queremos y que, económicamente, las operaciones se puedan realizar», informó. «El mercado se cerrará a final de mes y estaremos abiertos a más fichajes y también a posibles salidas», concluyó Ramis sin descartar nada en los diez días de vigencia de la ventana de altas y bajas.