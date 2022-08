‘Teto’ pide sitio en la medular

La buena noticia en clave cantera en lo que va de temporada en el CD Tenerife es la presencia de Alberto Martín Teto. Tuvo protagonismo durante la estancia en Pinatar Arena y sacó buena nota. Ante la SD Eibar entró desde el banquillo para sumar diez minutos. El centrocampista afirma que ha jugado durante su estancia en la base en varias posiciones del centro del campo. Ramis lo ve de mediapunta y si no llegan refuerzos antes de la cita contra el Lugo, el domingo el tinerfeño podría volver a jugar. Esta vez en el Heliodoro Rodríguez López, donde hace unos años era recogepelotas y soñaba con formar parte del primer equipo blanquiazul.

«Hasta aquí siempre he tocado los tres puestos del centro del campo. De 6, de 8 y de 10. Ahora me están dando la oportunidad de mediapunta. Tengo que aprovecharla, donde me pongan ahí estaré. El año pasado fue el mejor que he tenido en el Tenerife, sobre todo por la experiencia de empezar a entrenar con el primer equipo, sumar minutos con ellos y llegar a donde llegamos con el filial. No se pudo dar el ascenso del primer equipo pero siempre se aprende. Fue bonito pero también duro. Llegamos al objetivo de la final y tenemos la conciencia tranquila porque luchamos y trabajamos, pero no se pudo dar. Este año vamos con más ilusión y seguir intentándolo, no queda otra. No nos podemos quedar con lo malo, sino con lo positivo», declaró el futbolista en una entrevista para los medios del club.

Inicios

La relación entre el CD Tenerife y Teto surgió desde que el joven jugador se aficionó por el fútbol desde pequeño. «Desde chiquitito le daba pataditas a un balón. Cogí este deporte desde el principio y hasta ahora me ha ido bastante bien. Llegué al club siendo alevín de segundo año. Me gustaba ir a ver a los jugadores del primer equipo a entrenar y ahora para mí es un orgullo representar al equipo de la isla. Jugar en un equipo profesional y en el que iba a apoyar desde pequeño es algo que te quita el sueño. Los futbolistas que recuerdo como especiales son Omar Ramos, Suso Santana y Cristo Marrero. Llevo ya once años en el Tenerife y el tiempo se me ha pasado volando», explica el centrocampista.

Humildad

«Puedo decir que gracias a Dios puedo ir por el camino correcto, que es seguir trabajando en el día a día. Yo estoy ahora aquí por el esfuerzo de mucha gente. Siempre hay que ir con la humildad por delante, vengo de una familia trabajadora. En casa siempre hemos sido tinerfeñistas y no se creen que esté aquí ahora», confiesa el canario.

Futuro

Su presencia en los planes de Ramis pasa por la falta de efectivos en el lado derecho atacante. Ahí ha tenido que jugar Álex Corredera por lo que una plaza en el centro del campo ha quedado libre. Todo hace indicar que el tiempo de Teto en el CD Tenerife este curso se acabará cuando lleguen los refuerzos. Juan Carlos Cordero trabaja en ello pese a la falta de movimientos en los últimos días. La competencia en la medular es feroz, con Aitor Sanz, Pablo Larrea, Álex Corredera, José Ángel Jurado y Javi Alonso. Este último se está recuperado de una larga lesión que lo apartó de los terrenos de juego todo el curso pasado. Sin embargo, el futbolista sigue con los pies en el suelo y enfocado en trabajar cada día como fórmula del éxito. Dentro de unos días veremos si su sitio está en la primera plantilla, el filial o una salida en forma de cesión. A modo de equipo, confía en el proyecto y afirma que «si estamos unidos afición y jugadores vamos a conseguir lo máximo. Estoy seguro de ello», al mismo tiempo que cumple un sueño. «Todo canterano lucha por tener minutos con el primer equipo y seguiré trabajando para que sean más», concluye.