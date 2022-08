«Ya no tengo más molestias»

Posiblemente, el mediapunta Sam Shashoua al cien por cien sea de los futbolistas más determinantes de la actual plantilla del CD Tenerife. Desde su llegada a la isla, en el curso 20/21, las molestias físicas han hecho que no tenga continuidad en su rendimiento y lo han dejado más tiempo de lo deseado, por el jugador y el club, en el banquillo o en la grada. Por ello, el blanquiazul trabaja a conciencia desde la campaña pasada en mejorar físicamente y en la prevención de lesiones. En la jornada número uno, ante la SD Eibar, jugó 80 minutos y sin sentir dolor. Una buena noticia dentro de la derrota. A partir de ahora, si el físico le deja, quiere ser protagonista y liderar al equipo dentro y fuera del terreno de juego.

«Llevo ya tres años aquí con experiencias que me han dado los buenos momentos y los malos. La lesión la temporada pasada me hizo madurar mucho. Intento tener un rol importante, hablar con los nuevos, tener más protagonismo dentro y fuera. En pretemporada no tuve molestias y ochenta minutos sin dolor contra el Eibar es algo muy importante para mí. Hemos trabajado el club y yo para mejorar en el aspecto físico. Solo me faltaba no estar lesionado, en el campo quiero demostrar lo que tengo», declaró ayer Shashoua para los medios oficiales de la entidad tinerfeñista.

Conclusiones.

La derrota en el primer partido del calendario ante la SD Eibar no preocupa demasiado a Shashoua. El futbolista explicó que «era un campo complicado, un equipo que mantuvo jugadores del año pasado y mismo entrenador. No tiraron mucho a nuestra portería y encajamos un gol de estrategia y otro de penalti. Dos acciones que no deben pasar más. Es cierto que nosotros podemos proponer un poco más, hubo momentos para jugar más, pero bueno es el primer partido. Falta un poco ritmo y vamos a mejorar». Sobre su compañero Mo Dauda, que hizo el gol, afirma que «está contento, sabe que puede dar mucho más y tenemos fe en él. Hizo un golazo y dará alegrías aquí».

Integrado.

Shashoua sabe que es uno de los preferidos en la grada del Heliodoro Rodríguez López. Esa pieza diferente, que destaca por su calidad y capaz de decidir partidos, dentro de un equipo, el de Luis Miguel Ramis que tiene su naturaleza en el orden táctico. Es un verso libre, y quiere devolver el cariño de los seguidores tinerfeñistas este curso en el terreno de juego. «Noto un cariño enorme y me siento orgulloso. Quiero dar las gracias a la afición, estoy muy agradecido y quiero devolver eso. Mi objetivo es jugar una temporada entera y dar alegrías a todos. Cuando tienes una isla así, con tanta gente detrás, se ve una pasión por el fútbol enorme. Los equipos que vienen aquí saben que lo van a pasar mal y pido que venga la máxima gente posible este domingo contra el CD Lugo», manifestó el deportista blanquiazul.

Contra el Eibar partió como mediapunta y todo hace pensar que repetirá titularidad en la segunda jornada desde la misma posición. Eso sí, ante la falta de refuerzos ofensivos en banda, Shashoua también podría ser alternativa en un costado. Ramis demostró que confía en él y que si está al cien por cien, es importante.