«En época de mercado es natural recibir 100 llamadas en un día»

¿A qué se dedica Mauro Pérez? ¿Cómo es la vida de un director deportivo sin equipo en estos momentos?

Esperamos encontrar nuevo destino, pero no va a ser fácil a corto plazo; sí esperamos que a medio plazo se consiga. Los equipos están todos con sus profesionales, empezando una nueva temporada... y veremos cómo transcurre el año, con qué movimientos.

Pero imagino que estará empapándose mucho de fútbol.

Así es. Este verano, al estar sin equipo, estamos siguiendo bastante el fútbol suramericano. Hay mucho jugador joven que puede venir a Europa. Ya en su día vimos a futbolistas interesantes como Arambarri, que lo llevamos a Getafe. Y es ese un mercado que ofrece un sinfín de posibilidades.

Hablar con usted supone una oportunidad de preguntarle cómo está viendo las cosas, más todavía porque este domingo se enfrenta el CD Tenerife a su exequipo, el Lugo.

El mercado está siendo lento pero constante. No ha habido repuntes muy altos, ya que no ha habido grandes desembolsos de clubes de Primera que hayan apostado por jugadores de Segunda. Eso ha evitado un efecto en cadena que sí ha habido otros años. Se está yendo a por mucho jugador libre, mucho jugador cedido... Y se están haciendo las cosas con mucha más cabeza, de forma más meditada y fijándose siempre los equipos en clubes que tienen un potencial inferior. Por ejemplo el Tenerife, que jugó playoff, se está fijando en jugadores que estuvieron en el Cartagena como Dauda; o en el Alcorcón, caso de José Ángel Jurado. Y equipos como el Lugo se fijan en el mercado de Primera RFEF, con fichajes como Sequeira, que cerramos nosotros. Hay menos dinero, o tal vez hay más control de ese dinero.

Quería preguntarle cómo son estos días de agosto para los directores deportivos y si son fechas de no dormir, de no conciliar el sueño, de altísimo estrés...

Pues sí, sobre todo en equipos que no han completado sus respectivos planteles. Ese es el caso de la gran mayoría de clubes. Y si no, siempre estás a la espera de jugadores que puedan quedarse sin equipo en Primera. Lo que no era factible en julio, puede ser factible el 28 o 29 de agosto. Me ha ocurrido a mí y le ocurre a todos. Hay que tener siempre en cuenta qué punto de riesgo tomamos. Es decir, tengo equis dinero y me la juego a esperar a ver qué pasa; o voy a por algo seguro aunque sea de menos calidad. Esa es una de las claves para entender el mercado.

¿Cuántas llamadas y cuántos mensajes se pueden recibir en un día de agosto?

No sé con exactitud, pero una vez con la gente de mi grupo de trabajo empecé a revisar cuántas llamadas había recibido cada día de aquella ventana de verano. Y el rango era entre 91 y 107. En época de mercado, lo natural es recibir más de 100. No es solo que te estén ofreciendo jugadores; está el día a día del equipo que hace un mes empezó a entrenar. Está el entrenador, el preparador físico, el delegado, el fisioterapeuta, la concentración del verano... Es el control y la gestión de un grupo humano muy grande, en la cual tenemos que estar atentos a todo.

¿Y cómo se convence a un futbolista? Porque supongo que ya no es solo la capacidad de persuasión del director deportivo, sino que influye lo que Cordero definía este verano «como un cúmulo de circunstancias».

Entiendo que el Tenerife vende su proyecto deportivo, pero también la calidad de vida. A igualdad de condiciones económicas entre un club de media tabla y el Tenerife, lo natural es que el jugador apueste por el Tenerife por el proyecto deportivo. Pero a la vez puede que influya también la distancia en kilómetros respecto de su sitio de residencia habitual. Nosotros como no podíamos competir con dinero, la diferencia que ofrecíamos en el Lugo es que el jugador joven tenía margen para triunfar, llámese Ricard o llámese Cuéllar, que hoy día es internacional absoluto con Bolivia. Aunque el equipo no sea del todo atractivo o la distancia a tu casa sea grande, yo les ofrezco un escaparate. Y de esa manera pude lograr convencer a mucho futbolista indeciso. Luego hay otros que aunque te gusten o estés muy pendientes de ellos, sabes que tienen otras expectativas.

Pero imagino que han de manejar ustedes un sinfín de contactos. Voy al detalle, ¿cómo comienza una negociación?

Normalmente en una dirección deportiva meramente seria y trabajadora, tienes que haber completado el seguimiento al futbolista desde hace mucho tiempo. Pongo un ejemplo: en el Lugo dejamos firmados tres futbolistas. Desde enero teníamos todo avanzado. Eran jugadores libres, que venían de Primera RFEF, y aún así tienes que tener miradas otras opciones y estar atento a todo. Lo primero siempre es hablar con el agente, reunirte con él y a partir de ahí ya entras en contacto con el futbolista, le explicas el proyecto... Nosotros llegamos a diseñar un pequeño vídeo para explicar cómo era la ciudad, qué atractivo tiene. En el caso de Lugo: cero delincuencia, espacios naturales, en el día libre puedes hacer muchas cosas y gastronómicamente es top. No sé, tienes que preparar ese enjabonado para mostrar todo lo mejor del club y del entorno. Luego ya es cuando viene la llamada del entrenador, que siempre es importante para que el jugador se sienta más seguro.

¿Eso cuenta?

Es una pregunta que siempre te hacen los jugadores: sí, yo sé que Mauro me quiere, ¿pero el míster me quiere? Cuando fichamos a Ricard Sánchez, que ahora mismo es titular en el Granada, estaba Edu Campabadal. Yo no podía prometerle la titularidad, pero sí que el entrenador le anunciara que si se comía a su competencia y daba un rendimiento mayor, entonces sí iba a jugar y a ser titular.

Supongo que el cierre de cualquier operación viene con la firma, pero antes hay una larga lista de gestiones.

Claro. Pero hay una serie de cuestiones a tener en cuenta y hay muchos periodistas que dicen auténticas barbaridades sobre el límite salarial y económico que hace LaLiga. Hay que tener bien atado todo eso. Son casi 200 páginas y hay matices de todo tipo. Si el jugador viene de la liga china, la norteamericana o alguna de las cinco grandes ligas europeas, no puedes hacerle un contrato por debajo del 50% de lo que cobraba. Y si lo haces, da igual, porque LaLiga te imputa esa cifra y te la va a descontar del límite. Es un detalle, como cientos de detalles, que pasan desapercibidos por parte de la prensa. O el salario de los cedidos. Que al primero te imputan la cifra real, pero al segundo te imputan el doble y al tercero el triple; para así evitar los clubes hechos casi exclusivamente a base de préstamos.