Por lo pronto, el conjunto blanquiazul ya cuenta con el visto bueno de Romero y de sus agentes (de la empresa 33 Sport) para que la Isla sea su próximo destino si finalmente sale cedido a un Segunda. Otros equipos como Mirandés o el Albacete también habían intentado posicionarse para su llegada, pero el Tenerife partía con una incuestionable ventaja: ya le quiso el año pasado y entonces le presentó un proyecto que sedujo al futbolista, que en aquel momento (igual que ahora) dio respuesta afirmativa a la propuesta de cesión realizada por el director deportivo blanquiazul.

Juan Carlos Cordero, muy encima de esta operación desde hace largo tiempo, estuvo a punto de obtener el préstamo de Iván el curso anterior a estas alturas del verano. Para entonces el club chicharrero ya contaba con Enric Gallego como ariete titular, pero en todo caso intentó hasta el último momento apuntalar su delantera con un ariete del perfil de Romero. Hubo acuerdo con el jugador y lo había también con el Sevilla, pero el club del Pizjuán frustró la desvinculación en el último día hábil para hacer transferencias.

El goleador de La Solana irrumpió en escena con el primer equipo hispalense la temporada pasada y su presencia fue una constante en las convocatorias de Lopetegui. Al final, acumuló un total de 10 comparecencias (cinco en Primera División, cuatro en la Copa y una en la Liga de Campeones); y también ha comenzado este curso con minutos en liga. Ahora bien, su entorno da por hecho que saldrá. Con un acuerdo bajo el brazo con el futbolista, al Tenerife ya solo le queda esperar acontecimientos y confiar en que Monchi reclute a un nuevo delantero que sumar a Rafa Mir, Munir y En-Nesyri.

Que vayan a dar luz verde a su salida al representativo no es óbice para que en las oficinas de Nervión sigan creyendo en el altísimo potencial de Romero, cuya eclosión se producía a las órdenes de Paco Gallardo hace dos años en el filial. Recientemente, Iván fue renovado por tres campañas (hasta 2024) con una altísima cláusula de rescisión.

De concluir satisfactoriamente las gestiones para traerle, se convertiría en el sexto fichaje cerrado por Cordero durante este tramo estival. Se uniría al portero Javi Díaz, el mediocentro José Ángel Jurado, el lateral zurdo Nacho Martínez, el extremo Mo Dauda y el también delantero Borja Garcés. De todas las operaciones ya anunciadas por el Tenerife, éstas dos últimas han sido en forma de cesión. El de Iván Romero, que ya ha dado el sí, podría ser el tercer préstamo de este verano.

Borja Garcés se probará esta mañana en solitario

La falta de efectivos en ataque convierte casi en una obsesión que el estreno de Borja Garcés se produzca cuanto antes. El jugador melillense ya se ha calzado las botas y ha ido dando pasos adelante en su recuperación durante los últimos días de trabajo. Hoy, jornada de descanso para todo el grupo, se prevé que pueda probarse en solitario para así apurar sus opciones de ir convocado para el partido del domingo en el Heliodoro. La intención de Ramis es que, al menos, el ex del Atlético tenga sitio en el banquillo.Garcés faltó a los últimos ensayos de pretemporada en San Pedro del Pinatar por culpa de unas molestias musculares que el entrenador calificó como «peligrosas». Luego, las pruebas médicas que se le realizaron en la Isla corroboraron que no estaba para jugar sufría una microrrotura y no viajó junto a sus compañeros a Éibar. Ahora bien, ayer se abrió una puerta a la esperanza con la decisión adoptada por los técnicos, que le han citado para esta mañana. Si se ve con buenas sensaciones, su incorporación al grupo será progresiva con el deseo de que pronto pueda vivir su primera comparecencia oficial con el representativo. Que el partido sea a última hora del domingo alimenta sus opciones.