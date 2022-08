Contrariado con el papel del VAR, paciente ante la tardanza en la llegada de los refuerzos y contento con el comportamiento de los suyos tras el primer partido de liga. Así estaba ayer Luis Miguel Ramis, entrenador del representativo, quien verbalizó que «no hay que desesperarse» con la ausencia de fichajes en algunas demarcaciones. Según dijo, «hay tiempo» –el plazo expira el próximo 31 de agosto– y explicó que está «de acuerdo con la dirección deportiva» en las posiciones que deben apuntalarse.

Ramis evitó cuantificar las altas que espera en los días venideros y tampoco dio pistas esta vez en cuanto a las posiciones que urge reforzar. Sí dijo, respecto al encuentro jugado ayer en Éibar, que ambos equipos tuvieron situaciones para el gol «y lo más justo habría sido un empate», aseveró.

«Nos hemos ido asentando, han pasado pocas cosas en la primera mitad y muchas en la segunda. Al final, el partido se ha definido en pequeños detalles. El primer gol de ellos no se puede permitir, porque remata un jugador de ellos con mucha facilidad; y luego llega la jugada dichosa», adujo en relación al tanto –de penalti– logrado por los azulgrana.

El profesional tarraconense llegó a calificar el VAR como «una locura» y manifestó que «uno ya no sabe si celebrar los goles». «No lo sé, no entiendo nada y si no entiendo nada, ¿cómo voy a valorarlo?», se preguntó en voz alta. A juicio del entrenador, en este arranque de la competición «se han dado muchas acciones que dan para especular e interpretar; es todo muy difícil, pero seguro que para ellos también», dijo en alusión a los colegiados.

Lecturas positivas

Lo bueno del encuentro inaugural, para Ramis, fue que vio llevarse a la realidad «muchas cosas de las que se han venido trabajando» durante la pretemporada. «Era un encuentro muy difícil, ante un rival muy potente, con muchas posibilidades, recursos y posibilidades de cambio. Nosotros hemos hecho un partido muy competido, muy digno. Nos hemos puesto por delante, luego hemos regalado una falta producto posiblemente del cansancio y en una opción de gol [para el Eibar] que no debe llegar y que debimos defender mejor», enumeró. «Creo que el partido lo han ganado por detalles y ahí nosotros no hemos tenido suerte», reiteró.

Al jefe del banquillo insular se le preguntó si una de las claves había sido que el Eibar dispusiera de mayores posibilidades en su banquillo. Su respuesta se limitó a explicar que él hizo los cambios que consideró adecuados. En relación a ellos, sí ensalzó el rol de los canteranos Teto y Ethyan González, que dispusieron de minutos en la recta final del choque. Los he visto bien. Han salido porque nos dan muchas piernas y es algo que nos hacía falta en esa posición de segunda punta. Faltando diez minutos veíamos que Samu sí podía tener alguna acción individual, pero nos estaban superando demasiado fácil en las construcciones del rival y creo que Teto nos podía dar solidez y Ethyan ese desparpajo que le caracteriza», explicitó.

«Estoy contento, han entrado en un momento difícil y se han adaptado al ritmo de partido, lo cual no es sencillo», cerró en relación a los jóvenes futbolistas. Antes, comentó el porqué de la sorprendente titularidad de Mo Dauda, después de una pretemporada en la que apenas había tenido protagonismo, excepto en el último amistoso. «He decido ponerlo porque tiene que ir integrándose en el equipo, tiene que ir sintiendo la competición. Es un chico con buenas características y por supuesto nos puede aportar mucho, como así ya ha demostrado», completó el entrenador tinerfeñista.