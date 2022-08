Enric Gallego: «Siempre estoy dispuesto a asumir responsabilidades»

Parece que fue ayer cuando al CD Tenerife se le esfumó el ascenso de las manos con esa derrota contra el Girona…

Sí, así parece, pero en apenas unas horas empezamos el camino otra vez, por lo que debemos dejar todo eso atrás y arrancar con las pilas a tope.

¿Estuvo mucho tiempo perturbada su cabeza por lo que sucedió aquella noche del 19 de junio?

Sí es verdad que tuve unos días malos y jodidos, pero al final esto es fútbol y estás obligado a levantarte y seguir.

¿Malos en qué sentido? Porque no fue una derrota cualquiera…

Bueno… Esa noche no fue fácil… Prefiero no decir… Pero luego empiezas a valorar un poco todo y al final ves que el año en lo general fue bastante bueno y que solo faltó ponerle el broche con el ascenso.

Aún así, lo vivido ese día en el Heliodoro, antes y durante el partido, y al margen del desenlace, debe ser imborrable para cualquier futbolista…

Está claro. Fue un momento doloroso, pero a la vez muy bonito el ver cómo se puso el estadio y la entrega de la afición. Fue algo increíble.

¿Esa comunión con la grada de los últimos encuentros debe tener continuidad y convertirse en uno de los grandes activos de este CD Tenerife 22/23?

Creo que sí. Es un factor muy importante que la afición vaya al estadio y empuje, porque para nosotros es muy importante sentirlos siempre cerca; pero es que además en ciertos momentos su aliento nos da ese empujón extra que necesitamos para continuar. Les pido que sigan como acabaron el año pasado.

¿De ese curso anterior conservará también los dos goles que convirtió durante el playoff en el Estadio Gran Canaria?

Sí, está claro que sí. Fueron en un playoff y encima en el derbi, pero al margen de esos goles, la experiencia de vivir algo así, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, se recordará siempre.

Al margen de lo que pudo afectarles el amargo final, ¿les ha dado tiempo a desconectar con solo tres semanas de vacaciones?

Ha sido todo muy corto, sí, pero pude viajar con la familia de vacaciones y pude desconectar. Quizá notas que te falta descansar un poco más, pero este año ha sido así y debemos asumirlo de la mejor manera.

En este sentido, ¿parte el CD Tenerife con cierta desventaja respecto a la práctica totalidad de rivales?

No, no creo. Bueno… hemos tenido unos días menos [de descanso] que los demás, pero no debemos pensar en eso, sino en empezar con fuerza y con ganas; al igual que hicimos el año pasado.

¿El haberse quedado a las puertas del ascenso hace del CD Tenerife un equipo candidato desde el primer momento a moverse en los puestos altos?

Quizá por haber estado todo el año pasado en posiciones de playoff y haber llegado a la final, pues sí. Pero la Segunda División es una categoría muy complicada, incluso esta 22/23 lo será más que la del curso anterior; y hasta me atrevería a decir que de las más difíciles de los últimos años. ¿Te pueden ver como uno de los favoritos? Sí, pero todos empezamos de cero y para realmente serlos debemos estar muy bien.

Lo que sí tiene pinta es que este CD Tenerife se asemejará mucho al del año pasado…

Ha salido gente y ha venido otra, pero la base es prácticamente la misma, y el cuerpo técnico no ha cambiado. La idea será la misma, sí.

¿Y qué objetivo se ponen?

Sinceramente el único que me pongo es el de ir a Eibar y ganar. No creo que nos vaya bien el ponernos el objetivo de estar de nuevo en playoff, porque seguramente hasta 15 equipos pueden pensar lo mismo, y solo hay seis plazas contando los dos que ascienden. Por eso debemos ir pasito a pasito, pensar solo en el Eibar y no mirar más allá.

Repetir lo del año pasado lejos del Heliodoro sí que parece complicado…

Lo de la temporada anterior a domicilio fue algo increíble en ese sentido. Y ahora trabajaremos para tratar de estar de nuevo a esa misma altura e incluso mejorarlo, pero eso es algo que además implica mucha dedicación y tener la suerte de cara.

El estreno será contra el Eibar. ¿Se le puede definir como el otro equipo, junto al Tenerife, que más herido acabó la temporada?

Lo nuestro fue duro, pero lo suyo también lo fue, porque estaban en Primera a falta de unos minutos de su último partido. A ver cómo se encuentran, pero independientemente de ello el Eibar sigue siendo un gran equipo y que además tiene un gran entrenador, tal y como lo demostró el año pasado. Será un partido muy complicado.

A nivel particular, y por diversas circunstancias, no logró su primer gol hasta la jornada 13. ¿Veremos celebrar un tanto a Enric Gallego este año algo más pronto?

¡Hombre, claro! Lo firmo ya mismo, pero vamos a ir paso a paso, trabajando en equipo y si tengo la suerte de mojar antes de la jornada 13, pues será una buena señal.

Con Garcés lesionado, con Mo Dauda todavía fuera de forma y con algún atacante más por venir, Enric Gallego parece el único delantero fijo en este arranque liguero. ¿Responsabilidad o motivación por ser el referente?

No me veo como un referente, me veo como siempre, como uno más del equipo y aunque ahora las circunstancias ahora son como dice, no me siento así. Quizá por la forma de jugar el equipo, sí, pero no me siento por encima de nadie; estamos todos a la misma altura.

Una de las razones que quizá retrasó la aparición de su mejor versión fue el haber forzado con su lesión de tobillo. Aunque no sea la misma dolencia, ¿le recomienda a Borja Garcés no tener prisa?

Al final cada lesión es un mundo y es verdad que el jugador a veces, por sus ganas, comete errores. Y es cierto que yo los cometí, y eso es algo que me debe servir de experiencia para tener paciencia y pensar las cosas con la cabeza más fría. Espero que Borja lo haga.

No puede faltar la típica para un delantero: ¿se pone como reto personal una cifra concreta de goles para esta temporada?

La verdad que no. Solo intento ponerme como propósito el mejorar lo realizado la temporada anterior.

¿Sí le seguiremos viendo ante la responsabilidad de tirar los penaltis? Ya lo hizo contra el Tenisca.

Bueno, eso lo decide el cuerpo técnico, y si ellos lo estiman, ahí estaré. Si deciden que no tengo que tirarlos porque hay otro jugador que es más especializado en ello, pues esperaré mi turno sin problema. Aunque siempre estoy dispuesto a asumir responsabilidades.