Los Tajinastes del Tete, la peña blanquiazul que nació tras el ‘palo’ del no ascenso

Los Tajinastes del Tete se sumará a la lista de peñas de la Federación tinerfeñista en año de Centenario, lo que para el grupo es un contexto especial. El no ascenso a Primera del equipo blanquiazul no les frenó. «La derrota contra el Girona en la final de la promoción de ascenso fue un golpe duro pero al día siguiente estábamos hablando que era el momento de apoyar al club. Creo que hay intención de que nazcan más peñas y por lo que se ve en redes sociales no se ha perdido el sentimiento. Esperamos que lo conseguido el año pasado, que aunque no se consiguió subir, fueron muchas cosas, se mantenga. Nosotros desde nuestra posición intentaremos ayudar a impulsarlo de cara a la próxima temporada», afirma Julio Escobar, presidente de la peña.

Tajinaste del Tete nace a partir del intercambio de experiencias en el Heliodoro Rodríguez López por un grupo aficionados y aficionadas que se sitúan en el sector ‘O’ de la grada de San Sebastián Alta. «Ya éramos aficionados al CD Tenerife desde hace tiempo. Nos empezamos a llevar bien con el paso del tiempo, al ir a ver los partidos y comenzamos a colaborar con el club a través de la Federación de Peñas. Desde el tramo final de la temporada pasada participamos en iniciativas como colocar el mosaico. Ahí éramos una especie de peña no oficial y hemos dado el paso este verano de hacerlo oficial. Somos un grupo de más de treinta, repartidos por todas las gradas», explica el presidente. Sobre las iniciativas que llevará a cabo el grupo, cabe destacar que la idea no es solo apoyar al primer equipo blanquiazul sino también al filial y a la sección femenina. Al mismo tiempo, desarrollarán acciones solidarias durante la campaña 22/23. También piensan ya en los desplazamientos. Un partido en el que estarán junto al equipo será contra la UD Las Palmas, en el estadio de Gran Canaria. «Contra el Málaga puede que también. Estamos mirando y cae a finales de las vacaciones de Navidad. Ir a ver al Tenerife contra los recién descendidos también es apetecible», remarca Julio Escobar, que también da la opinión sobre la animación en el estadio. «Creo que sería bueno que hubiese una grada de animación como en otros estadios y que ha sido un éxito, sin quitar ninguna peña de su actual sitio».