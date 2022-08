Gallego y Garcés, a la espera en el CD Tenerife

El CD Tenerife comienza la semana previa al debut en la 22/23 con un ojo puesto en la enfermería y el otro en la delantera. Todo el frente de ataque ha tenido problemas físicos durante la pretemporada y la ausencia de Borja Garcés y Enric Gallego en el último partido en las instalaciones de Pinatar Arena, contra el FC Cartagena, hace pensar que habrá que esperar para verlos juntos desde el inicio.

Mientras que el primero tiene molestias en el recto anterior y espera el resultado de pruebas médicas, el segundo no entró en la convocatoria de la última prueba aunque el club de momento no ha informado su estado físico. Otras opciones para la punta de ataque son Sam Shashoua, Elady Zorrila, Mo Dauda o el canterano Ethyan.

La agenda.

El club abre las sesiones de entrenamiento hoy, a partir de las 10:00 en El Mundialito. Sumará un total de cuatro entrenamientos, el último el viernes en la Ciudad Deportiva de Lezama, en Bilbao. Luis Miguel Ramis hará pública la convocatoria el jueves y al día siguiente la expedición blanquiazul viajará hasta Bilbao a partir de las siete y cuarto de la mañana, en un vuelo que saldrá desde Tenerife Norte. El partido contra la SD Eibar está fijado para el sábado a las 16:00 hora canaria.

Salidas.

Esta semana previa al debut liguero puede ser testigo de las próximas salidas. El próximo en salir podría ser el canterano Jorge Padilla. No viajó al stage de pretemporada que se celebró en Murcia y despierta el interés del Real Valladolid para reforzar el ataque de su filial. El siguiente y último de la lista es el centrocampista Míchel Herrero. Una situación que se ha enquistado y que no ha sido todo lo rápido que deseaban desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López. El jugador tiene un año más de contrato pero sabe que no entra en los planes de Luis Miguel Ramis. El director Juan Carlos Cordero ha sido claro con él y Míchel Herrero entiende que su etapa en el CD Tenerife ha terminado. Ahora bien, no quiere dar un paso en falso y no tiene prisa en esperar el mejor destino posible para continuar con su carrera. Al margen de las bajas, el club espera hacer entre cuatro y seis incorporaciones, siendo la posición de extremo la principal a reforzar.