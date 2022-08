Los 100 años del CD Tenerife en 400 páginas

'Centenario de una pasión'. Ese es el título de referencia sobre los 100 años de historia del CD Tenerife que sale a la venta este martes, un tomo de 400 páginas en las que con una cuidada edición se da buena cuenta de la historia más fiel del club que representa el sentimiento blanquiazul, textos e imágenes que describen lo más importante de una larga historia de alegrías y decepciones del representativo a través de un relato ágil donde los haya.

De la mano del periodista Luis Padilla se pone en valor lo que ha significado el club para la sociedad tinerfeña, y viceversa, a lo largo de décadas y décadas de pequeños relatos y anécdotas que lo han hecho crecer y que han podido ser recogidas en este libro tan especial «en un momento en el que el CD Tenerife está recuperando su orgullo».

Esta enciclopedia consta de esas 400 páginas con un contenido único que está dividida en dos grandes bloques. El primero de ellos está conformado por capítulos sueltos que en su conjunto dan una visión muy completa de lo que es el CD Tenerife; luego, un segundo bloque que atiende a criterios lógicos. En ambos casos hay una narración cuidada y fotografías, documentos, caricaturas y gráficos que dan uniformidad a una obra excepcional.

Y ayer era el día elegido, la fecha marcada en el calendario por ser día 8 de agosto, ya que su cumplían 100 años desde la fundación del club. Idóneo para presentar el libro más esperado por el mundo del fútbol en Tenerife, por los aficionados y por los ciudadanos de a pie que de una forma u otra han contribuido al crecimiento y a la evolución del representativo.

En la sala Adán Martín de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz, fue el lugar escogido para la presentación del libro Centenario de una pasión, que fue descrito a modo de diálogo entre tres periodistas de postín, incluido el propio Luis Padilla, con 30 años de profesión a sus espaldas.

Voces autorizadas

Con él estaban otros monstruos de las letras como el tinerfeño Juan Cruz o el madrileño Alfredo Relaño, referencias indiscutibles de la comunicación en el mundo del fútbol, entre otras cosas.

Enfrente estaba buena parte de esa historia viva del Tenerife que está insertada en la sociedad. Exjugadores, entrenadores, directivos, personas vinculadas a la sociedad, periodistas y políticos, y como no podía ser de otra forma, un orgulloso Miguel Concepción como presidente del CD Tenerife, que destacó el trabajo de todas las personas que durante décadas, de una forma u otra, han contribuido para que el Tenerife de hoy sea el que es.

De la mano de la también periodista Carmen Nieves Pérez, se abría un acto en el que el propio Luis Padilla describía las peculiaridades de su obra, «un libro precioso, que da gusto leer y manejar» gracias al cuidado trabajo del equipo de José Miguel Galarza (referencia de la Agencia ACAN de noticias)» y protagonistas y familiares de personas vinculadas al Tete que han contribuido ha conformar la propia historia blanquiazul y que se han implicado de forma decidida a facilitar documentación, fotos o distintos datos históricos que dormían en el sueño de los justos.

También estuvieron en su memoria de forma destacada «los dos primeros historiadores del club, que fueron Juan Arencibia Torres y Secundino González Tinerfe. Y si el Tenerife tiene una historia es gracias a ellos y al trabajo que realizaron y que ha contribuido a esa historia», resaltó Padilla.

Y en este punto resaltó la labor y su importancia en el libro del responsable del área de Proyectos Históricos del CD Tenerife, Juan Galarza, que desde su posición y su amor «al coleccionismo» ha tenido una importante contribución al libro al reconstruir una parte de la historia del club que desapareció tras el incendio de su antigua sede de la calle Castillo en 1945.

Fue claro en el objetivo de la obra que no es otro que «hacer justicia con el Tenerife como club y con los centenares de protagonistas que ha tenido a lo largo de la historia» y que las nuevas generaciones, los que no los conozcan, «sepan quiénes fueron y quiénes son los extraordinarios jugadores que ha tenido el CD Tenerife, la labor que ha desarrollado en esta Isla y la Provincia y lo importante que es el Tenerife para miles y miles de personas. Es hacer justicia con el Tete y con sus protagonistas, con los que han venido, los que no han podido y los que desgraciadamente ya no están. Que sean conocidos y reconocidos por toda la Isla».

«El mejor libro de historia»

El que fuera director durante 23 años del periódico AS hasta 2019 y uno de los fundadores de Canal+ siendo jefe de Deportes, el madrileño Alfredo Relaño, inició su intervención sobre la historia del conjunto blanquiazul recalcando que «no soy un forastero (por el hecho de ser de la Península), porque estamos hablando de fútbol» y eso es el CD Tenerife. En este punto recordó los inicios de Jorge Valdano en Canal+, «pero lo dejó en el primer año para entrenar en el equipo y le cuestionaba que por qué vas a ser entrenador, es un disparate, cuando es el peor oficio de la tierra».

«Lo probó y le salió bien a la primera y lo vivimos con mucha pasión, y él en un club con un presidente magnífico al que el libro honra merecidamente» por su aportación a la historia del club, «que no es otro que Javier Pérez», dijo. Ese Tenerife «aportó un fútbol más elegante del que se veía» alejado del hay que ganar como sea y que terminó decidiendo ligas, salvándose del descenso y llegando a disputar la UEFA», recordó.

Y fue categórico con el libro: «Es el mejor libro de historia de fútbol que he leído (le faltan unas líneas por leer, confesó) y contiene una magnífica maquetación, el orden que se le ha dado y la propia recuperación de fotografías que contiene. Un trabajo excepcional», dijo.

Una cuestión de justicia

Por otra parte, otro grande, Juan Cruz (Premio de Canarias de Comunicación y miembro del Comité de Honor del Centenario), puso freno a los críticos que dicen que «lo que escribo es sobre el patio de mi casa, pero el patio de mi casa también está lleno de fútbol y este libro es un patio lleno de fútbol, pero sobre todo de historia y para hacerla hace falta ser justo y es lo que justamente ahora ha subrayado Luis (Padilla)».

«Ha intentado hacer lo justo, este libro es un ejemplo de contención de la historia de una pasión que han compartido muchísima gente a las que ha hecho feliz. La historia hace justicia sobre los que la hicieron», añadió.

Sobre la enciclopedia no escatimó en elogios y dijo que «leer este libro ha sido muy emocionante por muchísimas razones. La victoria y la derrota están contadas con el mismo espíritu; tiene una sintaxis memorable, reúne todas las sensaciones. Me siento muy orgulloso de que lo ha escrito Luis Padilla».

No quiso desaprovechar la ocasión de señalar que una de las partes que más le llamaron la atención de la obra «fue la referida a la de los periodistas» y afirmó que «no hay en la historia del CDTenerife un desmayo para que se terminara la entidad. Siempre hubo chispazos y el Centenario de una pasión puede ser otro punto de partida para los más jóvenes. Aconsejaría que este libro esté en las escuelas por lo que transmite». Puso en valor, además, la mención de Domingo Pérez Minik y su protagonismo en la historia.

Por último, también participó el exportero grancanario del CDTenerife, y hoy en día director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manolo López, quien destacó que «este centenario es un triunfo del tinerfeñismo», recordando que pasó cinco años de su carrera profesional de blanquiazul y desde entonces «he visto evolucionar al club».