"En el fútbol hay que pasar página, cerrar un libro y abrir otro"

El intercambio de preguntas y respuestas se produce al ocaso de una pretemporada que deja más certidumbres que incógnitas. El Tenerife avanza con la seguridad que transmiten los resultados pretéritos y la línea de regularidad que trazó a lo largo del ejercicio previo, de casi ascenso; y buena cuota del mérito corresponde a Luis Miguel Ramis Monfort (Tarragona, 1970), capitán de la nave, capaz de convencer incluso a los más ateos. Su plan funciona, pero los resultados del pasado ya no cuentan. Y así lo remarca en esta entrevista donde subraya que, de momento, los suyos son candidatos, pero «a apretar, a competir y a hacer las cosas bien». No es reto fácil el que se le presenta al profesional blanquiazul, que pronto igualará en partidos oficiales a un ilustre como Martín Marrero. Poco a poco, empieza a hallar un sitio entre los entrenadores más influyentes de la historia de un club desde hoy centenario. Se le agradecen su claridad, pedagogía y explicaciones. La conversación está llena de reflexiones interesantes y comienza con un símil, el del libro de Ramis, que se hizo celebérrimo y viral en sus arengas al vestuario.

¿Qué balance de la pretemporada y de los amistosos? ¿Ha servido esta concentración para pasar página después de la situación de luto deportivo que se vivió tras la final perdida con el Girona?

No, en fútbol tienes que pasar páginas, acabar libros y empezar otros. Y esto es así continuamente. Estamos con mucha ilusión, intentando conformar otro equipo que reconozca bien lo que queremos de ellos. De momento, estamos satisfechos. Esta última semana ha dado para competir. Los partidos han sido muy intensos. Entrenas con otra exigencia y a otro nivel cuando hay tantos encuentros seguidos, por eso el reparto de minutos y de cargas, pero en líneas generales estoy contento. Lo importante empieza el sábado e intentaremos llegar con los máximos jugadores posibles y en las mejores condiciones.

Quería preguntarle por algunos nombres propios. No jugaron el domingo Borja Garcés, Elady ni Enric Gallego.

Por precaución algunos, principalmente estos tres que nombras. Queda poco y ahora mismo una molestia muscular puede suponer una lesión que los aparte varias semanas. No queríamos en un partido amistoso, aunque fuera el último, correr riesgos innecesarios. Elady entendemos que estará bien, Enric también, y el martes entrenarán con el grupo. Con Borja Garcés estamos a la espera de alguna prueba porque la molestia en el recto anterior de la pierna no le acaba de desaparecer y esa zona, como decía el otro día, es peligrosa por lo que pudiera acontecer. El domingo no estimamos oportuno exigirle minutos de competición, de ahí que no participara contra el Cartagena.

¿Urgen refuerzos por la derecha? Se lo pregunto por los experimentos que ha ido haciendo a lo largo de la temporada, a veces adaptando ahí a jugadores que no son nativos de esta parcela.

Queremos tener, tanto Juan Carlos Cordero como nosotros, la plantilla lo más cercana posible a lo que va a ser durante la temporada. Pero no es fácil, porque el mercado está como está; y las limitaciones las tenemos todos los clubes. Nosotros tenemos las nuestras y queremos acertar, no precipitarnos. Queremos dar con los jugadores que queremos, aquellos que se puedan adaptar mejor a las necesidades y a las posiciones donde buscamos. Pero sí es una carencia que tenemos; no solo la banda derecha. Necesitamos fichajes en ambas bandas, también en alguna otra posición, pero hemos marcado unas prioridades.

¿Y cuáles son?

Es que el mercado esas prioridades te las cambia continuamente. Porque si no aprovechas una de ellas, te desaparece, y entonces puede ser un problema. Juan Carlos sabe muy bien lo que hay que hacer, estamos en contacto permanente y esperamos tener, ojalá, a los jugadores que faltan lo más pronto posible con nosotros.

A Javi Alonso le han diagnosticado una nueva inflamación en el menisco y no parece inmediato el regreso de Pablo Larrea. ¿Se plantean hacer algún refuerzo para el mediocampo?

Esperamos que no sea tanto tiempo lo de Larrea ni lo de Javi. Lo de éste último es una molestia, un problema en el menisco para el que le han indicado un tratamiento. En este sentido confiamos en que le dé buen resultado, igual que se ha hecho con Larrea, que igual en tres, cuatro o cinco semanas puedan estar. No es tanto tiempo. En esas posiciones esperamos a que estos jugadores vayan recuperándose, entrando en el equipo... En caso de que entrasen y desde luego no estuviesen a gusto o tuviesen problemas, entonces sí habría que buscar otras soluciones. Pero de momento estamos explorando en otras demarcaciones.

¿Ha sido Teto la mejor noticia de la pretemporada?¿Se ha ganado por méritos propios quedarse con el primer equipo?

Estoy contento con la voluntad que tiene. Lógicamente esto va de rendimientos y le pongo al mismo listón que al resto de jugadores, que es hacer las cosas muy bien para tener minutos en este equipo, que para mí es tan importante. Por eso hay que estar tan preparados. No podemos engañar a ninguno, ni ponerlos a jugar si no están preparados. Me refiero absolutamente a todos. Han venido unos jugadores del filial a entrenar con nosotros, a completar esta semana, hemos analizado y estoy contento con la voluntad que tienen. Pero lógicamente no todos se van a quedar. Lo que sí tenemos es una idea de los que sí nos pueden aportar durante el año buenas situaciones y quiénes sí pueden estar con nosotros. Teto ha tenido buen rendimiento, le hemos dado minutos y los ha aprovechado. Ya habéis visto que ha jugado bien. Ethyan hizo el domingo un esfuerzo altísimo, con un gol y la posibilidad de otro. En Segunda presentarte ante un portero y no fallar, eso no es fácil y necesita de un proceso. Esperamos que todas esas situaciones las vaya trabajando y se vaya acercando, como todos los chicos del filial, a las velocidades y a las exigencias del fútbol profesional. Esto requiere de un proceso, como os dije el año pasado. Están en una buena línea, no todos, y algunos tendrán oportunidad por rendimiento o por posición; pero desde luego están ahí y pueden ayudar.

El domingo le vimos probar a otro canterano, en este caso David, en una posición que llamó la atención. Jugó por largo rato por delante de Mellot, ¿es un experimento por lo que pudiera ocurrir?

Lo de David ha sido una cuestión de que teníamos bastantes carencias, habitualmente ya las tenemos en bandas, y este domingo más. Con las bajas que había, y como no iban a participar Borja y Elady, necesitábamos sacar a algún jugador de fuera para meterlo arriba. Esa posición David la conoce y no hubo ningún problema.

Me gustaría preguntarle también por la situación particular de Míchel Herrero porque ha llamado la atención verle aparte del grupo.

Conforme a Míchel, hasta que no se defina la situación yo prefiero estar como lo estamos tratando. Él está trabajando con el equipo normalmente, no está compitiendo, pero sí necesito saber hasta dónde va a llegar esta situación y en qué sentido se va a resolver.

¿La solución es una salida?

Hay un contrato de por medio y ahí no puedo entrar. Es Juan Carlos el que está con este asunto y el que lo está llevando.

Por muy diversas circunstancias como haber empezado más tarde que los demás o haber dejado de ser el tapado de la categoría, ¿se va a hacer más complicado ser candidatos? Se lo pregunto porque queda la impresión de que este año vaya a ser más difícil el reto de que pueda el Tenerife asomar la cabeza con los mejores.

La respuesta la has dado tú en la primera palabra. Nosotros no somos candidatos a nada y ya lo dije el año pasado exactamente igual. No somos candidatos porque no hemos ganado nada. Tenemos que írnoslo ganando semana tras semana.

¿Cómo ve la Segunda que arranca el viernes? ¿Ha crecido el nivel con el margen financiero que tienen los clubes con mayores recursos?

Como todos los años, contra eso hay que pelear. Sabemos de las posibilidades y de los recursos que proporcionan esos niveles de plantilla ante posibles contingencias, sanciones, lesiones, etcétera. Pero nos vemos fuertes. Lo hicimos el año pasado y vamos a intentar hacer otro buen año, empezar bien, ir semana tras semana, sabiendo que los candidatos se definen al final cuando la liga va a terminar y te ves en la clasificación. Ahí sí puedes ser candidato a todo. De momento, ahora somos candidatos a apretar, a competir, a seguir y a hacernos fuertes para volver a ser un equipo difícil y un equipo al que haga las cosas bien. Con esa idea trabajamos.