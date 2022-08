El Valladolid viene a por Jorge

A falta de significativos avances en el episodio de incorporaciones, los siguientes movimientos en la hoja de ruta de Juan Carlos Cordero pasan por las desvinculaciones de Jorge Padilla y Elliot Gómez, los dos canteranos que no superaron el corte inicial de la pretemporada y se quedaron sin viajar a la concentración veraniega de San Pedro del Pinatar. Ambos tuvieron minutos en los primeros amistosos estivales, pero su rendimiento no convenció a Luis Miguel Ramis, que optó por que fuesen los únicos futbolistas descartados en su primera criba.

Ahora, el club se centra en buscarles acomodo en una nueva categoría. Para los dos hay pretendientes de Primera y Segunda RFEF, así que será cuestión de días que se sustancien sus respectivas desvinculaciones. A día de hoy, por Jorge Padilla hay más interés que por Elliot. De hecho, un club de Primera División como el Real Valladolid está poniendo mucho interés en arrimarlo a sus filas. El propósito del cuadro blanquivioleta es que el ariete de Fuerteventura sea el primer delantero de su filial y que la operación incluya una opción de compra.

Se trata de una fórmula que el Tenerife ya aceptó el año pasado, pero entonces con el Levante como club de destino. La cesión incluía una cláusula de venta opcional, a la que el cuadro granota renunció porque el rendimiento de Jorge no fue el deseado. Una serie de circunstancias adversas (accidente incluido) le impidieron ofrecer su mejor nivel, aunque hubo un segmento de la temporada en la que sí mostró detalles de su calidad y marcó algunos goles.

El atacante isleño acabó el curso pasado a las órdenes de Chema Sanz, ayudante de José Luis Oltra en el último ascenso del Tenerife a Primera, y entonces se reencontró con las buenas sensaciones. Ni aún así fue posible evitar el descenso del filial levantinista y cerrar un ciclo que da paso a otro. En esta pretemporada quería Cordero «que se reivindicase», como así manifestó en alguna comparecencia pública; pero tras dos amistosos, Ramis decidió dejarle en tierra. Estos días ha estado entrenándose con el filial, a las órdenes de Mazinho, a la espera de una solución que ya parece próxima en el tiempo. El Valladolid, que ya le quiso el año pasado, insiste por él y mantiene intacta la fe en sus posibilidades de triunfar. La próxima semana se presume clave.

El extranjero o repetir en Segunda RFEF, opciones para Elliot

Estos días hay dos ilustres invitados en los entrenamientos del B. Se trata de Jorge Padilla y Elliot, ambos descartados con el primer equipo e incrustados en la dinámica del filial «porque no había otra solución», admiten fuentes del club. Una vez que no cuentan para Ramis y sin haberse quedado ningún técnico del primer equipo en la Isla, la opción más natural era que empezaran a trabajar a las órdenes de Mazinho. Aun a sabiendas de que no jugarán en Tercera este año, su comportamiento ha sido muy natural y, sobre todo, disciplinado. Ahora bien, sus respectivos agentes ya trabajan en hallarles nuevo destino.En el caso de Elliot Gómez, después de concluir su cesión en el Hércules (Segunda RFEF), tiene alguna opción más para repetir en esta misma competición, pero en otro grupo. La decisión le corresponde tomarla a él, de acuerdo con el club: volver a esta división o irse al extranjero, donde maneja alguna alternativa interesante.