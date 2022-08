Último ensayo de la pretemporada. Después de hoy no habrá más pruebas de laboratorio para Luis Miguel Ramis, consciente de que la próxima vez que sus futbolistas luzcan la elástica del representativo ya los partidos valdrán puntos y no habrá margen para el error. El amistoso de esta tarde (Pinatar Arena, 18:00 horas) debe servir para que pruebe a un once con mayoría de presuntos titulares. La cita con el Cartagena, de su misma categoría, valdrá como banco de pruebas para el estreno liguero. Así que conviene prestar atención a su once titular, pues probablemente se parezca mucho al que comparezca la próxima semana en Ipurua. El partido será emitido en directo por los canales oficiales de ambos clubes en YouTube.

Disipar dudas. No es que nadie se haya soliviantado por la abultada derrota del miércoles contra el Real Murcia, fruto de la falta de tensión y de la mayor motivación del contrario (0-3). Pero saben en las filas blanquiazules que un buen rendimiento hoy, parecido al que se dio en el amistoso con el Ibiza (1-0), valdría para afianzar la estima propia y la ilusión del entorno. El periodo de preparación de los blanquiazules ha sido mucho más corto que el del resto de equipos de la competición, así que verse el Tenerife al mismo grado de cocción que otro club de Segunda tendría un valor anímico considerable. El once. Muchos entrenadores acostumbran a usar el último amistoso del verano para probar el mismo once que emplearán en liga. No parece que sea el caso de Ramis, que ya eligió para la alineación ante el Murcia a tres presuntos titulares (Corredera, Aitor Sanz y Nacho Martínez). Con todo, su apuesta de hoy sí se parecerá mucho a la del estreno liguero. Al menos a priori, esta vez no hay por qué temer una bajada de fusibles como la del anterior bolo estival. En cuanto a la portería, tras turnarse Javi Díaz (75’) y el canterano Víctor Méndez (15’) frente al Murcia, hoy se presenta un día propicio para que Juan Soriano –indiscutible bajo palos– complete el partido entero y sume minutos de competición ante el inminente arranque de LaLiga. Los planes del rival. El Cartagena no quiso perder la oportunidad de enfrentarse a un Primera como el Almería, contra el que perdió ayer (1-0) en el anexo a su estadio; ni tampoco faltar a su ya tradicional cita veraniega con el Tenerife. Así que el cuadro de Luis Carrión disputará dos amistosos en el exiguo marco temporal de 48 horas, con la certidumbre de que hoy tendrán minutos y protagonismo aquellos que ayer descansaron. El cuadro blanquinegro se ha reforzado con criterio y ambición para el nuevo curso. Y la intención, aún no verbalizada por ninguno de sus portavoces, es dar un paso adelante y pelear por las plazas de privilegio. «Queremos estar lo más arriba posible; saldremos a ganar siempre, todos los partidos», indicaba ayer Jairo, único tinerfeño en las filas del club blanquinegro, por donde ya pasaron en su día los también isleños Cristo Martín, Vitolo y Jesús Álvaro. Entre algodones. Otro de los focos de atención en la prueba de esta tarde en Pinatar tiene que ver con los futbolistas con molestias o que Ramis ha reservado por temor a que caigan lesionados en este tramo tan sensible de la pretemporada. Es el caso de Borja Garcés, a quien probará tras faltar a los más recientes amistosos por precaución. Más difícil lo tiene Mo Dauda, aunque ayer ya se le vio entrenar con el grupo en la sesión vespertina que el Tenerife completó en su residencia veraniega de Pinatar. Si juega, lo haría ante su exequipo, que también negoció por su fichaje este verano.