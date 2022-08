En Cartagena están encantados con su fichaje, ¿cómo ha sido su entrada en el club?

La verdad es que muy buena. La familia de mi mujer vive muy cerca de aquí y eso ayuda mucho. Y el equipo que se está haciendo es realmente bueno. Llego a un gran grupo y con un míster que es muy buena persona; juntos estamos trabajando para que nos salga un gran año.

Tras ascender con el Girona, ¿cómo ha sido su verano?

Han pasado muchas cosas. Sales de subir con el Girona, terminas contrato y de algún modo estuvimos esperando a la decisión que tomaran ellos, a ver si era un sí, pero quedó en nada la cosa. Luego hubo varias alternativas, me gustaba la opción del Cartagena y llegamos a un acuerdo rápido. Vienen de hacer un buen año, están montando un gran proyecto... y tener ese apoyo familiar cerca, ayuda, más ahora que soy padre [tiene una hija de tres años].

Se habló mucho del interés del Real Oviedo, ¿tuvo muchas ofertas?

Nunca me contactó el Real Oviedo, imagino que a mi agente sí. También estaba el Leganés y con el Tenerife hubo contactos, pero no se llegó a concretar nada. Tampoco tenía claro que fuese el momento.

¿Qué objetivos se marca para esta temporada?

Tenemos claro que hay equipo para competir porque el Cartagena ha montado una buena plantilla y el míster es un entrenador que tiene una idea muy clara de juego. Obviamente queremos acabar lo más arriba posible y en lo individual, jugar todo lo que pueda y bien. La idea es salir a ganar todos los partidos, ya sea ante el rival más fuerte de la categoría o ante cualquiera que tengamos enfrente. Luego ya se verá dónde nos pone la competición.

Viene de saborear las mieles de un ascenso a Primera División, ¿cómo fue aquella experiencia?

Fue mi primer ascenso a Primera, espero que no sea el último. El hecho de subir en la Isla, tener a la familia cerca... resultó muy especial. Aquella noche fue acabar el partido, celebrar e irnos, pero el día entero fue muy emotivo, como también la llegada a Girona. Fue todo muy intenso. Saber que tanto trabajo y sufrimiento había acabado de la mejor manera, haber tenido recompensa tras tantos años amargos... De algún modo fue el triunfo de la constancia. Y saber que si llegas, llegas, llegas... al final lo consigues.

Habrá sido paradójico subir en Tenerife, pero como visitante.

Yo siempre lo digo y lo tengo claro: ser profesional de esto... se lo debo al Tenerife. Es el club que me formó y es de donde salí. Siempre le voy a estar agradecido y le deseo lo mejor. Es verdad que salgo de alguna manera, no sé si mal o regular, pero el club hasta ese momento se portó bien conmigo y tampoco me puso impedimentos para mi desvinculación. Yobviamente te duele ver la tristeza de la afición. Sé que había una isla entera volcada como no ocurría desde hacía tiempo, y tuvo que ser un palo duro. Para el Girona era la tercera oportunidad, había sufrido dos derrotas en una final; y al Tenerife estoy convencido de que también le llegará su momento.

¿Ha sido el momento más especial de su carrera?

Y tanto. Hubo gente que no entendió que lo celebrara porque era contra el Tenerife, ¿pero cómo no iba a celebrarlo? Pocos jugadores vivimos una final del playoff, es algo único, pero además ganarla... Para un futbolista de Segunda, es lo más parecido a un gran acontecimiento, no sé, otros juegan finales de Champions y Mundiales. Pero a los que no llegamos a eso, un ascenso es una locura.

¿Cuáles fueron las claves de aquella final?

Todo se decidió en detalles. Salimos de Montilivi con un resultado que lo dejaba todo abierto. Y luego en el Heliodoro ese tiro de Juanpe que toca en la mano, penalti, gol y ya cambia la eliminatoria. Luego nos empatan, parece que van a apretar, aparece Baena y gol. Se decidió todo en momentos puntuales. Se puede hablar de concentración y demás, pero creo que eso nunca falta en una final.

¿Y le habría gustado seguir?

Sí, obviamente quería seguir, más aún en Primera, pero es verdad que ya antes habíamos hablado de una posible renovación y el asunto se fue alargando demasiado. Es duro, pero es algo que pasa en el fútbol. En el Girona nos pasó a varios, en el Valladolid a otros tantos... Me quedo con que un pedacito de mí está en la historia del Girona.

Hábleme del Tenerife, ¿qué le sugiere el proyecto que está armando para esta temporada?

A mí el Tenerife me parece un equipo con las ideas muy claras, que tiene mucho mérito. Defiende bien, pero luego cuando ataca lo hace también con mucha eficacia. Parece que no, pero es un equipo que si te descuidas, de repente te hace tres ocasiones, pero claras. Pienso que para jugar así, necesitas jugadores que sepan hacerlo. Además, no paran de correr.

¿Les ve candidatos para esta temporada?

Sí, Ramis ha conseguido dar al equipo un buen equilibrio y, lo más importante, convencer a los jugadores de que, haciendo lo que hacían, se podía llegar al objetivo. Eso, ya lo tienen;la estabilidad y los buenos jugadores, también. Si este año siguen por el mismo camino, además con los refuerzos que han hecho y los que faltan por venir, evidentemente pueden estar arriba y lograr cosas.

Me hablaba antes de los contactos que hubo con el Tenerife este verano, ¿ha habido más situaciones para volver?

Sí, justo cuando me fui al Cádiz a jugar en Primera. Ya entonces hubo contactos con Juan Carlos Cordero, pero las dos veces se han dado determinadas situaciones personales que me han alejado de la opción de volver. En aquella ocasión no fue solo el interés de un Primera; es que había fallecido mi madre y donde menos quería estar era en Tenerife. Pero no es que yo no quiera ir allí; es que en ambas ocasiones ha habido motivos que me han hecho decantarme por otras opciones.

¿Cómo ve la Segunda que viene?

Este año la Segunda es una auténtica locura. Te pones a mirar y ya hay diez equipos candidatos, pero no a la promoción, a todo. Yluego hay que sumarle las revelaciones que siempre aparecen, que las habrá. Es una competición que va a ser complicadísima. Para todos.

Y acabo preguntándole por una curiosidad, ¿cómo fue su reconversión a lateral?

Te lo voy a contar. Resulta que yo llego el año pasado a la pretemporada con el Girona y no estaba nada claro que fuera a quedarme. Mi representante me dijo: tú vas y luego ya veremos. Pues llega Míchel y me dice: solo hemos firmado a un lateral (Juncá) y te quiero probar aquí. Y ahí empecé, luego comenzó la liga y pasamos a jugar con defensa de cinco, que me vino bien también. Así que como lateral me quedé. Creo que he mejorado defensivamente y ya me considero válido para jugar en esa posición. Incluso lo veo lo más natural.