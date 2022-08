Carlos Abad: «El Tenerife va a estar otra vez en los puestos de arriba»

Tuvo otras ofertas, ¿por qué elige al Hércules?

Me decanto por el Hércules porque es un club que ha mostrado mucho interés en mí, desde el principio, y esta vez he priorizado tener un lugar donde encontrar minutos y sentirme importante. Hablar del Hércules es hacerlo de un club histórico del fútbol español en horas bajas, pero que tiene potencial para situarse en categorías superiores a corto plazo. Es lo que vamos a conseguir.

El martes fue titular ante el Al-Wahda árabe en Pinatar Arena, ¿qué se ha encontrado a su llegada a Alicante?

Me he encontrado un club en remodelación, cierto es que en horas bajas, pero que ha empezado la reconstrucción de su plantilla casi desde cero. El objetivo no es otro que ascender y se están haciendo las cosas bien para lograr ese propósito. Hablamos de un club que no está en su mejor momento, pero que tiene muchas posibilidades y que va a volver donde estaba.

Dobles sesiones, amistosos, un calendario sin tregua temperaturas altísimas... ¿Qué es lo más difícil de las pretemporadas?

Lo más difícil de las pretemporadas es la adaptación, sobre todo cuando llegas a un club nuevo. Hay muchas cosas nuevas, diferentes; y quizá la forma de trabajar sea distinta a la que estabas acostumbrado. Las palizas físicas y demás es algo común en todos lados.

Pero cada vez son más los deportistas que se cuidan en verano y también cada vez más las facilidades que ofrecen los clubes. No hay sino que ver la pretemporada del Tenerife y lo cuidados que están hasta los más pequeños detalles.

Así es. El fútbol ha avanzado mucho y a mejor. La gente cada vez es más consciente de que hay que cuidarse; y que la vida del profesional del fútbol la alargan cuestiones básicas como la alimentación, pero también el trabajo, entrenar con calidad, etcétera. Los clubes también se han concienciado de que cuidar cada detalle es fundamental.

Hábleme del Tenerife, ¿cómo lo ve?

Creo que el Tenerife va a estar este año otra vez en la pomada, en los puestos de arriba. La temporada pasada creó una base sólida. El grueso de la plantilla se mantiene y eso es muy importante. Si sigue en una buena dinámica, que eso en el fútbol de hoy es casi imprescindible, va a tener opciones reales de optar al ascenso.

Supongo que siempre es agradable reencontrarse con viejos amigos.

Sí, casualidad que me los he encontrado aquí y es un placer. Para mí es un gusto poder verme con excompañeros y volver a sentir la tierra de cerca. Siempre agrada cruzarse con la gente de la Isla.

Como portero que es, ya ha elogiado en alguna ocasión las virtudes de Soriano. ¿Cómo ve la portería del Tenerife?

Te lo dije ya en alguna ocasión. Creo que Juan Soriano se consolidó la temporada pasada como portero titular del Tenerife. Hizo una gran campaña, con buenos números, siendo muy regular y ofreciendo un gran trabajo. Cayó con buen pie en la Isla y solo le queda dar continuidad a lo que está haciendo bien, así que en ese sentido el club tiene una garantía.

¿Echa en falta que alguno de los porteros profesionales del Tenerife sea de la cantera? ¿O criado en las Islas?

Claro que estaría muy bien que los porteros del Tenerife fueran de la tierra, pero no por capricho, sino por nivel. Ha habido muy buenos porteros en la cantera y quizás no se les ha aprovechado. Ahora sí tengo la sensación de que van a ir sacando más cantera. Materia prima hay para eso.

Usted quizá fuera uno de los porteros tinerfeños que más cerca estuvo de conseguir quedarse. ¿Qué faltó?

La situación era complicada. Esos años el club no estaba tan bien como ahora y no sé, creo que un portero joven necesita un poco más de continuidad. El canterano requiere un poco de error-aprendizaje, algo que no se da en un club con el Tenerife por la alta exigencia que tiene.

Ha sido este verano el de la despedida de Dani Hernández, con quien convivió usted en la portería y el club. ¿Qué le sugiere su trayectoria? ¿Qué mérito le da a alguien que sí logró triunfar en su tierra?

Ese mérito nadie se lo va a quitar a Dani Hernández. Volver a tu casa, triunfar y mantenerte tantos años jugando... es algo que pocos lo consiguen. Ha tenido una trayectoria ejemplar, ha pasado por muchos clubes, ha jugado en Primera División, ha sido importante en su Tenerife y creo que nadie puede hacerle reproches. Para mí fue un placer compartir vestuario con él, aprender de él y le deseo lo mejor en su futuro profesional.