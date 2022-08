Señales de esperanza

Una de las mejores noticias que está ofreciendo la concentración peninsular del CD Tenerife tiene que ver con la cantera. El alto grado de exigencia que envuelve al venidero proyecto hace difícil que sus responsables puedan dar rienda suelta a las jóvenes promesas provenientes del filial, pero el talento que están exhibiendo en los últimos tiempos invita a darles una oportunidad.

Hasta 10 futbolistas del área de fútbol base fueron alistados por el cuadro técnico para comenzar el trabajo estival. Y aunque la mayoría están llamados a jugar en el B cuando el verano se acabe, hay tres o cuatro que cuentan con opciones reales de ser importantes en dinámica profesional. Sus nombres se corresponden justamente con aquellos que ya han tenido un primer escarceo con el primer equipo y han debutado en partido oficial.

Por méritos propios, Alberto Martín –conocido por Teto– se ha convertido en la gran sensación de la pretemporada. Cuentan desde dentro que es el canterano que más ha evolucionado respecto a su primera incursión con los mayores, que se ha ganado a pulso las oportunidades que le está dando Ramis y que es el futbolista de los filiales que mayor grado de satisfacción despierta en el cuadro técnico. No fue casual su presencia en el once contra el Ibiza en el primer test serio del verano, del que salió triunfador con un golazo y una actuación superlativa. Sumó 90 minutos.

En el caso del Teto, producto forjado a fuego lento en el Tenerife C y luego en el primer filial, se da la feliz circunstancia de la polivalencia; y también que no hay efectivos suficientes en las demarcaciones donde ejerce mayor influencia. Así que no cabe descartar que Ramis le siga dando carrete, incluso cuando los partidos veraniegos den paso a aquellos que sí valen puntos.

Por motivos semejantes, otros futbolistas que van ganando peso específico en el plantel y que sueñan con quedarse toda la temporada con Yeremy Socorro y David Rodríguez. Laterales ambos, suspiran por ser alternativa a los incombustibles Nacho Martínez y Jeremy Mellot, respectivamente. Y aunque el club sigue peinando el mercado en busca de futbolistas de nivel para sus demarcaciones, la falta de noticias respecto a nuevas altas mantiene sus esperanzas de quedarse. Por lo pronto, los dos responden. Y si Yeremy cumplió con nota alta en la primera mitad con el Ibiza, David respondió en la segunda.

Hay más nombres de canteranos en Pinatar: Matías Cedrés, Ibra Pérez... y entre ellos el de un Thierno que también se rebela contra el que parece su destino más probable (la cesión) y sigue peleando por un sueño. Hay madera.

Nacho Martínez: «La palabra vale más que un papel»

Nacho Martínez, refuerzo blanquiazul para el costado izquierdo de la defensa y llamado a ser titular en tal demarcación, explicó ayer que su compromiso con el CD Tenerife era inquebrantable tras haber dado su palabra a Juan Carlos Cordero. Aunque aparecieron «otras opciones», él se mantuvo firme y apostó por el representativo, donde se ha encontrado con un entorno que le transmite «ilusión, ánimos y ganas», como así manifestó ayer en el hotel de concentración en San Pedro del Pinatar a los medios oficiales.«Agradezco que el Tenerife se fijase en mí y quiera que participe de este grupo. Había varias ofertas sobre la mesa, pero sinceramente entre el trabajo de Cordero, la predisposición del club y el míster, decidí dar el paso de estar aquí. Es un club histórico, que además está cumpliendo 100 años», dijo del Centenario que la entidad conmemorará el próximo lunes. «Desde pequeño me inculcaron unos valores que debemos seguir. Nos habíamos comprometido con Juan Carlos, dándole nuestra palabra para estar aquí. Pueden aparecer otras opciones, pero cuando eres claro y das la mano, es mejor que firmar un papel o cualquier otro tipo de acuerdo», explicó sobre la operación que desembocó en su fichaje.