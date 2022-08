Félix Alonso: «No sé si falta confiar más en la base, pero calidad hay de sobra»

Tardó en sustanciarse su cesión al Paso, ¿cómo ha sido este verano para Félix Alonso?

Al principio sí hubo unos días de incertidumbre y dudas, en el sentido de que no sabía dónde iba a jugar. No se cerró todo al momento, sino hubo que esperar un poco. No te diría que fue desesperante, pero sí que tenía muchas ganas de que se concretara todo y fuese del modo más satisfactorio.

¿Tenía claro que tocaba salir?

Sí, más o menos lo tenía claro. Era una opción que había meditado desde la temporada pasada. Era mi idea, una decisión que había meditado durante mucho tiempo. También mi familia creía que era bueno un cambio de aires; y seguir avanzando. Teníamos la sensación de que a lo mejor había que salir para seguir creciendo. Era lo que tocaba.

Entonces no fue una decepción no hacer la pretemporada con los mayores.

Hubiese estado bien haber hecho la pretemporada, pero ya yo tenía en mente que tocaba salir para seguir dando pasos adelante.

¿Qué le ofrece el Paso?

Lo que me gusta es, sobre todo, que mostraron bastante fe en mi fútbol y se veía que estaban muy interesados en incorporarme. Yo creo que sobre todo fue eso; también el proyecto deportivo que me explicaron y que tienen pensado para esta temporada. Fue eso lo que me motivó a tomar la decisión.

Pero hubo más pretendientes.

Sí se dio interés por parte de otros clubes de la Península y hubo acercamientos, según me comentó mi representante, pero creo que he elegido bien.

El Tenerife se ha reservado una opción de recuperarle el próximo verano, ¿su objetivo es volver?

Me voy cedido y la idea es curtirme fuera, regresar y poder seguir progresando. Creo que esta cesión me va a venir muy bien para aprender cosas nuevas, avanzar... y por supuesto la idea es volver.

Estuvo solo dos años, ¿pero ha sido el Tenerife el club que más le ha marcado?

Sí, aunque yo ya había estado en el área de fútbol base entre alevines e infantiles. Luego salí, y fue tras mi etapa en Santa Úrusla cuando recibo la llamada para volver. Ha sido un club que me ha marcado, y mucho. Al fin y al cabo, es el club de la isla y donde todos queremos jugar. Me llevo un montón de experiencias: haber debutado en dinámica profesional, haber entrenado con los mayores... Es algo que no tiene ni punto de comparación con cualquier cosa que me haya pasado.

¿Cómo es entrenar al lado de Aitor Sanz?

Se ha portado muy bien con nosotros, lo sentimos siempre cerca y a los que jugamos de mediocentro nos ayuda bastante. Sus consejos son oro; nos echa la bronca cuando tiene que hacerlo, pero siempre desde la intención de hacernos mejorar.

¿Qué falta para que tengan sitio arriba más canteranos?

No sé qué puede faltar, si es confianza o qué. Pero calidad hay de sobra. David, Teto, Yéremy, Javi Alonso... Creo que todos los que hemos subido, hemos demostrado condiciones. Y los que he nombrado tienen todos condiciones a montones para ser profesionales.

¿Entonces no le ha sorprendido la eclosión de Teto?

Para nada. Si hay alguien que se merece lo que le está pasando, es él. Por todo el trabajo que hay detrás. Sale del C, no del B, y lleva dos años excepcionales. Tiene un mérito indiscutible. Pero todo es fruto de su trabajo, su constancia y su calidad. Lo tiene todo.