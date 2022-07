Luis Miguel Ramis ofreció ayer, en Los Cuartos, la primera rueda de prensa de la pretemporada. Entre otras cosas, habló de los planes del Tenerife en lo que queda de mercado de verano y reconoció que espera la incorporación de un extremo derecho para la 2022/23.

El técnico recordó que cuenta con atacantes polivalentes que se pueden mover en las dos bandas, aunque sí admitió que debe unirse al grupo un especialista en jugar por la derecha. «Necesitamos futbolistas con características específicas que no son fáciles de conseguir y no son baratos», apuntó el entrenador del Tenerife.

Por otra parte, no descartó que el club refuerce los dos laterales, en los que hay solo dos profesionales, el diestro Mellot y el zurdo Nacho. «Hay que estar en el mercado», indicó dejando abierta cualquier posibilidad y remarcando su confianza en el director deportivo, Juan Carlos Cordero. «Trabajamos en silencio con él», continuó Ramis antes de añadir que las prisas no condicionan la confección de la plantilla. «No tenemos prisas, queremos que venga gente con ilusión y nosotros sabemos lo que queremos», aseguró. Con todo esto, afirmó que hay posiciones que se deben reforzar «sí o sí» en lo que queda de mercado. En cambio, hay otras demarcaciones que no resultan «tan prioritarias, pero sí necesarias». En este sentido, opinó que el Tenerife puede iniciar a Liga con lo que tiene ahora. «Pero en estos días surgirán opciones y las vamos a valorar», advirtió el tarraconense.

«Depende más de los canteranos que de mí que se queden» Luis Miguel Ramis - Entrenador del CD Tenerife

Es un mercado para entradas pero también para posibles salidas, como las de Míchel Herrero, que no jugó ante el Tenisca y tampoco lo hizo ayer, y Rubén Díez. Ramis señaló que estos «procesos» no dependen solo de sus decisiones. «Todos los futbolistas están en el mercado y pueden surgir situaciones que compensen a todas las partes y se lleven a cabo», continuó al ser preguntado por dos jugadores que están participando en los entrenamientos y con los que el técnico no quiere arriesgar «hasta que no se aclare» si van a continuar o no en el club. «Ellos saben cuál es su situación y buscaremos la mejor solución para todas las partes, ofreciéndoles la misma atención que al resto, porque todos son importantes», declaró Ramis asegurando desconocer lo que cobran o los años de contrato que tienen los jugadores.

Pasando a los canteranos que están trabajando con el primer equipo en la pretemporada, Ramis comentó que «tienen que reivindicarse» en cada sesión o en partidos como el de ayer en Los Cuartos. «Deben seguir trabajando para ganarse un lugar en la plantilla, y sabemos que eso es algo difícil porque hay mucha exigencia, pero ellos tienen ilusión y están intentando aprovechar los minutos que están teniendo», manifestó el técnico antes de invitar a los más jóvenes del grupo a seguir dando pasos al frente. «Depende más de ellos que de mí, y yo estaré encantado de que me demuestren que se pueden quedar en el primer equipo», explicó.

Aparte de todo esto, Ramis compartió su análisis del segundo ensayo estival de su equipo, esta vez ante un rival la Segunda RFEF, el Atlético Paso. «Son partidos para seguir creciendo, para aumentar la carga de trabajo y de competición, y lo hicimos ante un buen rival y en un terreno de juego extraordinario», destacó el entrenador. «Esta pretemporada es más corta, está más concentrada y no podemos dormirnos, y casi no se pueden sacar conclusiones serias, porque apenas las sacamos a lo largo de un año. Tenemos mucha ilusión por empezar bien», dijo pensando en el debut en Liga.