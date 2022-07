El director deportivo del CD Tenerife tiene dos posibles salidas sobre la mesa. Las afronta con la tranquilidad de haber hecho hasta la fecha cinco incorporaciones y con la calma que los dos jugadores que pueden abandonar el Heliodoro Rodríguez López no tienen un protagonismo principal en los planes de Luis Miguel Ramis. El centrocampista Míchel Herrero, que no jugó el primer partido de pretemporada y Rubén Díez, están más fuera que dentro. «Buscamos el equilibrio en la plantilla. No vamos a ocultar que son dos jugadores que no han tenido mucho minutos. No han estado cómodos en el esquema del equipo. Que juegue o no Michel el próximo partido es un tema del entrenador. Si salen a algún equipo nosotros como club podemos ahorrarnos dinero, pero tiene que haber un acuerdo en ese sentido”, afirmó Juan Carlos Cordero ayer en el acto de presentación de Borja Garcés y Nacho Martínez.

Un extremo. La secretaría técnica trabajará hasta el último día. Por prioridades, el foco está puesto en sumar un extremo para la banda derecha, con capacidad de jugar a pierna cambiada y ocupar la zona central del ataque en momentos determinados. «Queda mucho mercado. Tenemos una gran parte del trabajo realizado en salidas y entradas. El control financiero puede que marque alguna salida más pero no nos marcamos ritmos, fechas ni cantidad. Veremos cómo va el mercado. Lo importante es que los nuevos cojan el ritmo y se acoplen a lo que quiere Ramis. Eso será clave y fundamental para la temporada. Por posición en el terreno de juego el futbolista de extremo por derecha es importante para nosotros. Veremos si encontramos a alguno que pueda jugar ahí, en la otra banda y en punta. También miramos a los canteranos», afirmó el director deportivo blanquiazul. El mercado. «Que los futbolistas nuevos hayan llegado pronto enriquece al grupo pero el mercado no siempre lleva el ritmo que uno quiere. Comienza la liga y quedan 15 días más de fichajes y salidas. Es un paso importante tener ya un grueso del equipo. Yo pongo todo de mi parte y luego depende de los futbolistas venir», dijo Cordero, que también se refirió al aspecto económico de los clubes de Segunda. «Hay unos diez equipos que estarán por encima nuestra a nivel económico, tenemos que trabajar con eso. La temporada pasada partimos de forma parecida y con humildad estuvimos a un partido de ascender a Primera División». La fórmula. El director deportivo aprovechó la oportunidad para poner los pies sobre la tierra. «Recordar mucho la temporada pasada nos ayudará poco pero sí nos sirve para saber el camino. Presión cero, conseguir los puntos suficiente para mantener la categoría cuanto antes y luego ser ambiciosos para estar arriba. No marcar los objetivos en ese orden es equivocarse y no lo vamos a hacer», concluyó. La única presentación que falta por hacer de los recién llegados es la del extremo Mo Dauda, que se entrena con el equipo desde hace varios días y se espera que debute con la camiseta del CD Tenerife en el stage de Pinatar Arena.