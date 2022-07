Los traspasos del Tenerife rozan los 20 millones

Sin que se haya ganado la fama de ser un club puramente vendedor, el Tenerife ha ido cerrando traspasos en los últimos años que le han aportado cerca de 20 millones de euros. El último, el anunciado hace dos días, con Shaq Moore como protagonista de la operación. El pase del lateral estadounidense al Nashville SC de la Major League Soccer se acordó por una cantidad aproximada de 2 millones de euros, según trascendió desde fuentes cercanas al equipo comprador.

Mucho ante, en el verano de 2014, el Tenerife firmó la primera gran transferencia de la última década. Tras su descenso a la Segunda División B en 2011, el éxito en la gestión había consistido en amortiguar el golpe y liberarse de las fichas más caras de la plantilla. Tres temporadas más tarde, ya de regreso al circuito profesional, recibió, al fin, una considerable suma por la salida de uno de sus jugadores, un futbolista formado en su cantera, Ayoze Pérez, que había destacado en la temporada 13/14 por su rendimiento y, sobre todo, por sus 16 goles. Concretamente, el 6 de junio de 2014, se hizo oficial la marcha del atacante a un club de la Premier League, el Newcastle, que invirtió 2 millones de euros para hacerse con sus servicios. Ayoze jugó cinco campañas en ese equipo –una de ellas, en la Championship League– hasta que fue fichado por el Leicester en julio de 2019 por 33 millones de euros. Al haber sido una venta entre equipos de una misma Federación, el Tenerife no recibió ni un céntimo en concepto de derechos de formación. Otra cosa será si, por ejemplo, ahora vuelve España para continuar su carrera.

Javi Moyano.

Hay traspasos millonarios y otros mucho más económicos, como el de Javi Moyano al Real Valladolid en 2015. El defensa sorprendió al pedir salida con destino a un Valladolid que también competía en Segunda. El Tenerife no le cerró las puertas y pudo ingresar 50.000 euros.

Nano Mesa.

La cantera volvió a dejar beneficios tres años después del traspaso de Ayoze Pérez al Newcastle, y por un importe incluso superior. El delantero lagunero había llamado la atención a base de goles, 14 en la campaña, 2015/16, y recibió la oferta de un Eibar que estaba a punto de iniciar su tercer curso seguido en Primera. El dinero no fue un problema para la entidad de Ipurua. Puso 3,2 millones y se llevó a Nano, que no logró triunfar con el equipo guipuzcoano y tampoco disfrutó de continuidad en ningún otro destino. En ese ida y vuelta, llegó a volver cedido al Tenerife. No pasó de los cuatro tantos en la 2018/2019. Ahora está en el mercado buscando equipo como agente libre.

Cristo González.

Otra vez, números azules gracias al producto local. El siguiente canterano en salir con dinero de por medio fue Cristo González. El atacante venía asomando como blanquiazul, pero sin llegar a consolidarse en el primer equipo. En la Liga 2016/17 alcanzó su techo anotador con tres goles. Apuntaba maneras, y se demostró con la iniciativa de todo un Real Madrid. Abonó 750.000 euros e integró a Cristo en el Castilla. Después de dos años de blanco, pasó a ser propiedad del Udinese, equipo que lo ha ido cediendo verano tras verano. Ayer fue anunciado como refuerzo del Sporting a préstamo hasta junio con opción de compra.

Germán Sánchez.

Un caso parecido al de Moyano, una operación inesperada y de perfil bajo. Después de dos años en el Tenerife y de rozar el ascenso a Primera en 2017 –titular en la final de la promoción ante el Getafe–, Germán Sánchez siguió en Segunda pero cambió de uniforme. El Granada gastó 100.000 euros.

Juan Villar.

El Tenerife se levantó tras la decepción del playoff de 2017 con fichajes del nivel de Juan Villar. Pero el onubense no logró cuajar como blanquiazul. Las lesiones fueron un lastre. Esa mala experiencia fue suficiente para que decidiera cambiar de aires. El Osasuna, que trataba de rearmarse para competir por el ascenso a Primera División –lo logró–, se lanzó a por Villar. 850.000 euros bastaron para sellar el pacto.

Jorge Sáenz.

En 2019, la cantera entró de nuevo en escena para aliviar las cuentas del club. Estaba claro que si alguno podía dejar dinero, iba a ser Jorge Sáenz, un joven central afianzado como profesional. El Valencia fue el que se decidió a llevárselo. Lo hizo desembolsando 2 millones de euros en el verano de 2019. Lo curioso del caso es que el defensa no ha jugado ni un minuto con el equipo de Mestalla; solo muy poco en el Celta y la temporada pasada en el Marítimo (Portugal) y el Mirandés, siempre a préstamo. Ahora está de pretemporada con el Leganés. Cedido con opción de compra.

Bryan Acosta.

La apuesta por el hondureño Bryan Acosta no salió nada mal. Mientras fue jugador del Tenerife, ofreció un rendimiento notable. Y cuando fue tentado por otro club, dejó una interesante suma en las arcas de la entidad blanquiazul. Tras un año y medio en el representativo, en el mercado de enero de 2020, Bryan fue traspasado al Dallas, de la MLS, por casi 3 millones de euros.

Malbasic y Milla.

La pretemporada de 2020 resultó productiva para el Tenerife. Por un lado, el Cádiz hizo efectiva la opción de compra que se había reservado por Malbasic –650.000 euros–, y por el otro, el Granada consiguió incorporar a su plantilla a uno de los jugadores de moda en Segunda, Luis Milla. La alta competencia que existía por el centrocampista, hizo que el club de Los Cármenes tuviera que romper la hucha: 5 millones que marcan el récord de un traspaso realizado por el Tenerife. Luis Milla continúa en el Granada, ahora en Segunda División, aunque se especula con su posible salida a un Primera.