De Pizzi a Borja, la herencia del 9

Desde que los dorsales de los futbolistas de los equipos españoles, de categorías profesionales, empezaron a ser fijos y se dejaron de repartir en función de los titulares que participaban en cada partido, quince jugadores del Tenerife han lucido el número 9. El siguiente en llevarlo será el recién llegado Borja Garcés, quien ayer anunció que su nombre aparecerá junto al dígito que siempre ha estado relacionado con los especialistas en cazar goles, el futbolista de área.

El atacante cedido por el Atlético se queda con el 9 que deja libre Elady Zorrilla, quien ha optado por heredar el 7 que perteneció el curso pasado a Mario González.

El primer nueve fijo del Tenerife fue JuanAntonio Pizzi. Palabras mayores. A partir del ejercicio 95/96, cada jugador pasó a tener su número, independientemente de la cuota de protagonismo que tuviera en la Liga. Y claro, aquella etiqueta de goleador encajó a la perfección en el perfil de un futbolista que finalizó esa campaña como máximo anotador de Primera División, con 31 dianas, registro que también le sirvió para ganar la Bota de Oro, empatado con Alan Shearer. Un éxito sin precedentes y sin referencias posteriores en la historia del club.

Pero portar el 9 no siempre ha sido garantía de éxito. Otros no corrieron la misma suerte. Es más, pasaron desapercibidos a pesar tener tal responsabilidad. Por ejemplo, Igor de Souza fue un 9 sin gol cuando se fichó por el Tenerife en la temporada del último descenso a la desaparecida Segunda B, la 2010/11. Tampoco estuvo a la altura de ese dorsalDavid González, conocido como Nono, en la temporada 20/21. Ni un solo tanto.

Volviendo a Pizzi y a los casos con mayor pegada, el segundo con más dianas fue Aridane, que soportó el peso del 9 durante tres cursos. Su papel como anotador fue crucial para que el Tenerife subiera a Segunda División en 2013. El grancanario firmó 25 dianas.

No se quedó muy atrás Barata, el 9 blanquiazul en las campañas 1999/00, 00/01 y 02/03, todas en la ahora llamada LaLiga Smartbank. En la primera de todas estableció su récord con 17 aciertos.

De toda la lista, solo dos más superaron la decena de goles. El sustituto de Pizzi, el bosnio Meho Kodro, debutó con seis, pero en la Liga 1997/98 dobló esa cantidad. El otro capaz de moverse en parámetros similares fue Elady, que detuvo su cuenta en once en la 21/22.

En cuanto al total de temporadas siendo el 9 blanquiazul, cinco jugadores llegaron a tres. Entre ellos, tres canarios: los tinerfeños Ángel Rodríguez, ahora delantero del Mallorca, Kiko Ratón, en activo en el Puerto Cruz, y el grancanario Aridane. Kodro y Barata también tuvieron su trilogía.

Ángel y Kiko no fueron los únicos locales que llevaron serigrafiado en sus camisetas el símbolo que distingue al delantero centro. También estuvo en ese plano Antonio García –o lo que es lo mismo, Toñito– en la temporada 2005/06.

Pero el gol no fue solo cosa de ellos. De hecho, competir con el 9 no siempre fue una garantía para ser el máximo anotador de la plantilla. Hay varios ejemplos, como el Juan Francisco Martínez, Nino, quien llegó al club siendo el 16 (18 goles en la 07/08) y rompió récords con el 7 (29 en la 2008/09, 14 en la 09/10 y 17 en la 10/11). O el del canterano Ayoze Pérez, quien lideró al Tenerife en el apartado anotador luciendo un dorsal de jugador no profesional, el 26. Sus 16 dianas en la Liga 13/14 le sirvieron para dar el salto a la Premier, inicialmente al Newcastle United.

Ahora le toca a Borja Garcés, un jugador que debutó en Primera con el Atlético luciendo el 32 –lo hizo marcando un gol en el Metropolitano–, fue el 11 y también el 9 en el filial rojiblanco, fichó en el Fuenlabrada siendo el 28 y repitió con ese número en el Leganés.