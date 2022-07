El CD Tenerife y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo de cesión por Borja Garcés y el delantero se suma así a la plantilla tinerfeñista de cara a la temporada 22/23. Pese a que otros equipos mostraron interés en él, especialmente el Real Zaragoza, el club tinerfeño tomó la delantera y cuenta con un jugador llamado a marcar diferencias en una categoría que ya conoce. A sus 22 años, está ante el reto más importante de su carrera, tras pasar por Fuenlabrada y Leganés.

«Hay un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid. Le han autorizado para que pueda pasar reconocimiento médico con nosotros y durante el día están los dos clubes trabajando en el tema administrativo para que se haga oficial cuanto antes. Espero que todo vaya bien. A él lo conozco desde hace tiempo, es un jugador que pensamos que para nuestro estilo de juego puede venir muy bien», delcaró el director deportivo blanquiazul Juan Carlos Cordero, cuestionado por este refuerzo en la presentación de Javi Díaz y José Ángel Jurado. Garcés habría dejado a un lado una mejor propuestaeconómica del Real Zaragoza.

Trayectoria

Se trata de un jugador formado en la cantera del Atlético. Como rojiblanco debutó en Segunda División B en el año 2018 y participó de 19 partidos para sumar un total de cuatro goles. Más tarde debutó en LaLiga SmartBank de la mano del Fuenlabrada, entrenado por José Luis Oltra. Su último episodio, en Leganés. La carrera de un futbolista que llamó la atención de equipo colchonero tras pasar por varios equipos de formación en Melilla.

Goles

Borja Garcés ha disputado un total de 49 partidos en LaLiga SmartBank. 21 de ellos fueron con la camiseta del CF Fuenlabrada, en la temporada 20/21, para sumar seis goles. Un curso después llegó al CD Leganés, donde firmó cinco tantos. En sus últimas campañas en las categorías inferiores del Atlético de Madrid tampoco destacó en la faceta goleadora. Sin embargo, en el CD Tenerife piensan que tiene las condiciones para ser un artillero importante de la categoría y su mejor momento está por llegar.

La dupla

El equipo tinerfeñista trabaja desde el final del curso pasado en incorporar a un delantero habilidoso con balón y que sepa leer los espacios sin él. En Borja Garcés ven la pieza perfecta para formar en ataque junto Enric Gallego. Dos futbolistas de naturaleza bien diferenciada, el segundo es más estático y dominador en el juego aéreo. Son totalmente compatibles, es lo que quería Luis Miguel Ramis y ya lo tiene.

«Su club le ha dado permiso para que pase reconocimiento médico con nosotros» Juan Carlos Cordero - Director deportivo del CD Tenerife

Nueva oportunidad

El futbolista nacido en Melilla sabe que ha dejado pasar dos temporadas sin acercars e a los números que espera como goleador y que necesita para llegar a Primera, ya por la vía del Atlético de Madrid a través de una cesión. «La campaña 21/22 fue difícil para mi y para el Leganés. Empezamos muy mal y en trece jornadas solo sumamos ocho puntos, pero el equipo supo levantarse y salimos adelante. Teníamos el objetivo de ascender, pero es fútbol, no hay más explicaciones. No me salieron las cosas bien y me tomo la próxima como una oportunidad», delcaró recientemente en la Cadena SER.

Delantera.

La marcha de Apeh y la llegada de Garcés no alteran los planes del director deportivo Cordero. «No tenemos un número fijo sobre los delanteros que deben estar en la plantilla. Ahora mismo tenemos a Enric Gallego. Hay también dos chavales como Jorge Padilla y Ethyan entrenando en la pretemporada, veremos lo que se hace con ellos. Elady Zorrilla puede jugar en punta. Alguno más que pueda venir en banda o segundo punta se pueden alternar. Tenemos alternativas para jugar de formas distintas y eso es lo importante», explicó. Una vez se haga oficial, el delantero se incorporará al grupo para seguir con los entrenamientos y estaría disponible para jugar el primer partido amistoso, en la isla de La Palma contra el SD_Tenisca. La cita está fijada para el 23 de julio a partir de las 17:30, con motivo del centenario del club palmero.