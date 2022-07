En Zaragoza se da por hecho que Víctor Mollejo será local la próxima temporada en La Romareda, coge forma el posible traspaso de Shaq Moore a un equipo de la Major League Soccer, el Nashville... Poco a poco, los futbolistas que pertenecieron al Tenerife hasta el pasado 30 de junio, los que rescindieron sus contratos y también otros que todavía pertenecen al club y que han entrado en el mercado, por voluntad propia o por interés compartido, van aclarando su futuro deportivo. La lista se completa con doce profesionales.

El último en ser noticia fue Mollejo. El toledano volverá a salir cedido del Atlético, como cuando se unió al Deportivo, Getafe, Mallorca y Tenerife, equipo en el que fue protagonista durante la 2021/22. A falta de que sea oficial, seguirá en Segunda, ahora como refuerzo del Zaragoza, a préstamo sin opción de compra. En La Romareda marcó uno de los tres goles que firmó como jugador del Tenerife.

Shaq Moore. El lateral estadounidense quiere asegurarse minutos para tener opciones de vivir desde dentro el Mundial que se celebrará en noviembre en Catar. Con la competencia de Mellot, tal como se comprobó el curso pasado, no va a tener esa seguridad. De hecho, ya pidió cambiar de aires en enero, pero el Tenerife decidió que se quedara para no debilitar la plantilla. Su papel en el playoff fue destacado. Pero su idea de acumular rodaje sigue siendo la misma, por lo que es partidario de probar suerte en otro club. El que más interés ha mostrado es el Nashville, de la MLS. Si finalmente se cierra la operación, quedaría por despejar la duda de si será con un traspaso. La suma podría superar el millón y medio de euros. Pero el Tenerife no ingresaría el total de la venta. Su anterior equipo, el Levante, se llevaría el 30 por ciento.

Serán rivales. Los laterales zurdos del Tenerife en las dos últimas campañas, Carlos Pomares y Álex Muñoz, competirán en LaLiga Smartbank, pero no como blanquiazules. El primero se incorporó al Real Oviedo y el segundo ya entrena con el Levante, uno de los favoritos a conseguir el ascenso.

En el mercado. Dani Hernández y Álex Bermejo quedaron desligados del Tenerife al final del ejercicio 21/22 después de que se extinguieran sus contratos. El portero ya aclaró en su despedida del club que tiene la intención de seguir en activo. Ha sonado para el Fuenlabrada, de la Primera RFEF, tal como avanzó la Ser. Entretanto, Bermejo, un futbolista con cartel en Segunda División, no ha cogido todavía un nuevo rumbo.

Los cedidos. Se habrían quedado si el Tenerife hubiera ascendido a Primera, pero el desenlace de la competición acabó separando los caminos de Mario González y Andrés Martín y el representativo. Cada uno regresó a su punto de origen después de que acabaran la media temporada de cesión. Mario volvió al Sporting de Braga y Andrés Martín, al Rayo Vallecano.

Descartados. La verdadera operación salida ya ha dejado fuera del Tenerife a dos jugadores que no encajaban en los planes de Juan Carlos Cordero y Luis Miguel Ramis. El primero en rescindir su contrato fue Joselu. Tras su paso por el Lugo, el delantero onubense está atento a las propuestas que le puedan llegar. En un caso parecido está Alberto, exblanquiazul desde el pasado miércoles. El majorero retornó después de reforzar al Albacete en el mercado de enero de este año, a préstamo, pero no entraba en los planes del director deportivo y el técnico. Al igual que Joselu, está pendiente de encontrar un nuevo equipo. El Tenerife tampoco contaba con Nahuel Leiva, aunque a diferencia de Joselu y Alberto, se despidió del club tras finalizar su contrato el 30 de junio. No fue necesario negociar una ruptura. El de Rosario hizo las maletas para intentar recuperar su nivel de juego en la máxima categoría de Polonia, en concreto, en el Slask Wroclaw.

Apeh. Sigue siendo jugador del Tenerife, pero como si no lo fuera. Tanto el club como el delantero nigeriano tienen claro que les conviene separarse. Manu asumió un papel secundario la campaña pasada hasta que se marchó cedido al Alcorcón en el mercado de enero. Todo indica que su salida será definitiva en breve. La suya será, salvo sorpresa, la próxima desvinculación de un jugador con contrato. Y puede que no sea la única.