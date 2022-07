El lunes 18 de julio, a las 8:30, arrancará la campaña de abonos del Tenerife con vistas al curso 22/23, presentada ayer con el lema de Un sentimiento que nos une. Por primera vez desde la última Liga del equipo en la máxima categoría, la 2009/2010, los pases saldrán un poco más caros que en el curso anterior. Después de rebajar los precios en dos ocasiones, desde el regreso a Segunda en 2013, y de congelarlos en los cinco cursos posteriores al 2016/17, el club ha aplicado incrementos que van del 10 al 15 por ciento, según la grada, de manera que el carnet de Popular pasará de 110 a 125 euros; el de Herradura, de 185 a 210; el de San Sebastián, de 220 a 250; y el de Tribuna, de 330 a 380 euros.

Los abonos darán derecho a acceder al estadio para presenciar 19 de los 21 partidos de la Liga 22/23 en el Rodríguez López. Quedarán dos que podrían ser de pago. O no. Tampoco entrarían los de la Copa del Rey, en el caso de que se dispute alguno en el Heliodoro. En cualquier caso, los antecedentes ponen de manifiesto la voluntad del consejo de administración presidido por Miguel Concepción de no hacer pasar por taquilla a sus abonados. El ejemplo está en la temporada 2021/22, en la que no se añadió ninguno de pago, ni en la Copa (Eibar)ni en la promoción de ascenso (Las Palmas y Girona).

Nuevo formato. Aunque se mantendrá el abono físico, ya no será necesario tener el carnet a mano para entrar en el estadio. Con la recién creada plataforma Tenerife 360, los abonados podrán realizar diversas gestiones utilizando su dispositivo electrónico. Entre otras cosas, estará disponible la descarga del abono digital, válido para pasar los tornos del Heliodoro;por ejemplo, con un teléfono móvil. El club ya ha incluido en su página web un enlace específico para fichar en la aplicación Tenerife 360. El procedimiento para las altas es sencillo y permite renovar el carnet y efectuar el pago. Pero las opciones no se quedan ahí. Lo más interesante es que no solo sirve para renovar; también se convierte en un práctico canal para abonarse por primera vez, o hacerlo después de un tiempo. Para ello no hay sino que rellenar un formulario, introducir los datos personales, elegir la grada y un asiento, indicar el tipo de pase a comprar y enviar la documentación solicitada. Una vez realizado el pago, estará disponible para ser descargado en un plazo de 72 horas. El abono digital será compatible con el convencional.

Las oficinas. Quien prefiera resolver el trámite en persona, también podrá hacerlo. Para ello, el club recibirá a sus aficionados en las oficinas situadas en el estadio, pero con un orden determinado, el que se asigne mediante la cita previa que se concede a través de la web clubdeportivotenerife.es o llamando al teléfono 922298100.

Categorías. Además de los precios indicados anteriormente para el público adulto y poseedor de acciones del club –en el caso de no serlo, cada importe sube en un 10 por ciento–, hay otros repartidos en diferentes categorías. Los abonados que hayan mantenido su fidelidad durante diez o más temporadas, pagarán un 5 por ciento menos. La veteranía tendrá una rebaja mucho mayor, del 90 por ciento, para los socios del 1 al 50. Como en otras campañas, los carnets saldrán más baratos para los jóvenes –menores de 18–, para los sub’23, para los mayores de 65 años, para los hijos de abonados, para las personas con discapacidad y sus acompañantes y para desempleados. También se mantienen los abonos familiar –al menos, cuatro integrantes– y de empresa con distintas rebajas en función del volumen de compra.

Reserva de asientos. Los abonados de la temporada 2021/22 tendrán su asiento reservado hasta el segundo partido de Liga del Tenerife en casa , contra el Racing. Los cambios estarán disponibles en septiembre con la correspondiente cita previa que se facilitará entre los días 1 y 5 de ese mes.

Financiación. Los abonos se podrán adquirir entregando el importe en su totalidad en el momento de la compra o escogiendo la alternativa de la financiación de Caixabank Consumer. Eso sí, solo con la herramienta Tenerife 360.