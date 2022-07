Suso Santana: «Siempre hay motivos para abonarse»

El excapitán y emblema del CD Tenerife, Suso Santana, está convencido de la importancia de la afición y de hacer del Heliodoro Rodríguez López un fortín para pensar en un ascenso la próxima temporada. La afición está a la espera que desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López anuncien los precios y promociones. El hecho de competir hasta el último día del calendario el curso pasado demora la campaña.

«Tenemos que volver a ilusionarnos porque el Tenerife por nombre e historia tiene que pelear por los puestos de arriba, luego la categoría te pone en tu sitio. Es una competición muy complicada. La Isla estuvo impresionante los últimos meses de la campaña pasada y ojalá estuviera así siempre», declaró en Radio Club el actual adjunto a la dirección deportiva y embajador del club.

Fichajes.

Hasta el momento el CD Tenerife ha anunciado dos fichajes. El centrocampista Jurado, procedente de la AD Alcorcón y el portero Javi Díaz, que llega desde el filial del Sevilla FC. Suso Santana analizó al primero como un «futbolista que conoce muy bien la categoría y que hace un gran trabajo defensivo. Hay que fiarse de Juan Carlos Cordero y si piensa que es bueno para el equipo lo es», mientras que del guardameta opina que «le vendrá muy bien al equipo. Es joven, tiene muchas ganas y servirá de competencia a Juan Soriano. Eso le vendrá muy bien al equipo».

Diez canteranos.

Una decena harán la pretemporada con el primer equipo y luego Luis Miguel Ramis decidirá, con el paso de los días, los que siguen. Jorge Padilla y Elliot son los dos casos más destacados, ya que vienen tras cesión y no parece que formen parte de la actual plantilla. «Van muchos y durante la semana de entrenamiento durante la temporada también están presentes. Es verdad que está costando que se afiancen en el primer equipo pero lo están haciendo fenomenal. Tienen que seguir trabajando, esperar y cuando les toque dar un paso al frente para competir y quedarse», explicó Suso Santana.

Carlos y Aitor.

El excapitán blanquiazul, que sabe lo que es quedarse a las puertas de un ascenso a Primera, tuvo palabras para los que fueron sus comapañeros. «Carlos Ruiz y Aitor Sanz han sufrido dos veces el no ascender pero siguen con nosotros y son jugadores que trabajan muchísimo. Lo dan todo por el equipo y el grupo. Dani Hernández también se merecía un ascenso con el CD Tenerife pero no podrá ser. Deseo que disfruten de esta temporada como lo hicieron de la pasada. Yo sé lo que es no ascender por poco. Al principio, en vacaciones les das muchas vueltas a la cabeza pero con el paso de los días quieres volver a intentarlo».

Nueva etapa.

Desde su retirada en la 20/21, Suso Santana es adjunto a la dirección deportiva, un cargo que desempeña desde la felicidad. «En las oficinas me va genial. Todo el mundo me decía que dar el paso hacia no ser futbolista era complicado pero en casa me lo han puesto muy fácil y seguir trabajando dentro del club me ha venido muy bien. Ya cuando jugaba me gustaba analizar a los rivales y ahora es lo que hago. Es algo que me apasiona y ahora le dedico muchísimo más tiempo», afirmó el de Taco.