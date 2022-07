Rafael Berges (Córdoba, 1971) se asoma al año del centenario del CDTenerife como invitado al Foro Ángel Arocha en el que se recordará la presencia blanquiazul en la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Una excusa perfecta para repasar tiempos en los que el representativo estuvo de moda, y para hablar de presente y de futuro.

Jugador del Tenerife en las temporadas 91/92 y 92/93. ¿Con qué se queda de aquella etapa?

El Tenerife venía de ganar un playoff para salvarse del descenso a Segunda –ante el Deportivo– y acabó clasificándose para la Copa de la UEFA. Peleamos contra los mejores de España. Fue increíble. A eso hay que añadir los famosos Tenerife-Real Madrid de final de temporada. Hicimos mucho ruido a nivel nacional. Esos dos partidos siguen en la memoria de todo el tinerfeñismo. Fue algo histórico.

Fue el Tenerife de Valdano.

Jorge llegó en su primera temporada para sustituir al Indio Solari y conseguimos la permanencia de manera brillante. Luego, en la segunda campaña, el equipo ya estaba más asentado y la gente tenía las ideas más claras y era más madura. Estábamos preparados para pelear contra los mejores. Quizás nos faltaba la regularidad de un equipo grande, pero podíamos plantarle cara y ganar a un Barcelona o a un Real Madrid. En aquellos tiempos se hablaba mucho el Tenerife en España. Aparte de contar con unos futbolistas estupendos, el equipo jugaba muy bien. Eso hizo que aquel Tenerife fuera uno de los clubes de moda.

De moda por primera vez.

Lo fuimos a base de buen juego. Se unió todo. Muchas veces juntas a muy buenos jugadores en una plantilla, pero no consigues formar un bloque. En nuestro caso, sí lo logramos. Nos situamos con los principales equipos. Todo eso resultó incluso más llamativo por esos dos partidos de final de Liga contra el Real Madrid. La repercusión fue tremenda. Con el paso del tiempo sigo sintiéndome feliz por haber podido estar ahí. El Tenerife siempre será especial para mí.

¿Su salida del Tenerife al Celta en el verano de 1992 tuvo únicamente una razón económica?

Salí traspasado. Tenía un año más. Fueron 50 millones los que pagó el Celta... Hablo de pesetas.

Continúa ligado al fútbol.

Llevo desde 2017 entrenando en Indonesia, aunque en ese tiempo volví al Córdoba para ser director deportivo.Eestoy esperando el momento de viajar otra vez.

¿Al mismo destino?

Sí, en principio, a Yakarta.

¿Qué tal la experiencia?

El fútbol es universal y allí, en Indonesia, hay una pasión increíble. No he tenido ningún problema en el día a día. Es una cultura diferente, pero te encuentras con ciudades de nivel europeo en todos los sentidos. En cuanto al fútbol, hay algunos clubes mejores que otros, pero se puede trabajar bastante bien. Es un deporte en evolución porque, entre otras cosas, se está invirtiendo en la mejora de las infraestructuras. Hay grandísimos estadios. La selección nacional también está dando pasos de gigante y estoy seguro de que Indonesia será una de las referencias en el Sudeste Asiático.

¿El idioma fue un problema?

Al principio llegué un poco asustado, pero ahora es lo que menos me preocupa. Ya puedo decir que controlo los términos futbolísticos en su idioma, el bahasa. Y si no, en inglés. No hay problemas. Es más difícil adaptarse a las costumbres y a la cultura, pero si le coges el punto, es muy sencillo. Ellos están muy entusiasmados con el fútbol español y te facilitan las cosas. Llevo cinco años y estoy plenamente adaptado al país. Ya sé cómo funcionan las cosas allí.

¿Hay más españoles?

No tantos. Ahora hay dos jugadores españoles, pero yo soy el único entrenador. No es nada fácil fichar en esta competición, porque las ventanas del mercado de Indonesia no coinciden con las de muchas de las ligas europeas.

Supongo que desde la distancia habrá estado al tanto de las competiciones españolas.

El fútbol es lo que me gusta. Estoy pendiente todas las categorías y, en especial, sigo a todos los equipos en los que he estado. Les tengo un aprecio especial. Sé que la temporada pasada fue espectacular para el Tenerife, aunque no se logró poner la guinda en el último partido. A lo mejor pudo más el corazón que la cabeza en el ese encuentro de la final del playoff. Pesó más la presión que otra cosa y no se consiguió el deseado ascenso. La próxima temporada será complicada, pero habrá que confiar en que el equipo volverá a estar arriba peleando por subir.

¿Complicada porque el Tenerife partirá como candidato?

Está claro. Y también por la decepción que pudo provocar la manera en que terminó todo, el hecho de haber jugado el partido definitivo del playoff en casa... Por todo eso será fundamental la madurez de todo el mundo. Habrá que volver a formar un equipo competitivo y pelear para estar en los puestos altos. Esta Liga no va a ser fácil y será muy importante empezar bien el curso. Puede pasar que al principio no esté arriba del todo, pero sí cerca de la lucha para que la gente vea que sigue la inercia de la temporada pasada.

¿Qué valor le da a la continuidad del mismo entrenador?

Es una ventaja. Cambiar tantas veces no suele ser garantía de nada, solo te genera más inseguridad. En ese aspecto, hay algunos puestos que habrá que reforzar, acertando con la gente que llegue. La clave estará en la regularidad. En Segunda División eso es muy importante. Y el hecho de encajar poco no quiere decir que seas un equipo defensivo. Lo que interesa es ser un conjunto competitivo;y un equipo competitivo es el que encaja pocos goles. A partir de ahí, es fundamental encontrar el equilibrio entre la defensa y el ataque que te permita sumar muchos puntos, ser regular y estar arriba.

No hay más secretos.

La española debe ser la Segunda División más competitiva de Europa. Hay muchos históricos ahí, equipos con solera, con su cultura. Y no es fácil dejarlos atrás. Al final, todos aspiran a lo mismo, a estar entre los seis primeros, como mínimo. El playoff es una locura, una auténtica aventura que tiene que estar para uno, y temporada pasada no estuvo para el Tenerife. Muchas veces crees que tienes ventaja por jugar en casa y eso se transforma en desventaja por toda la presión que sientes.