Álex Muñoz pone el punto final

El Día, el futbolista de 33 años Nacho Martínez es una opción fuerte para reforzar la defensa. Terminó su estancia en el Real Valladolid tras cinco temporadas. Lo hizo sumando 34 partidos y con un ascenso a Primera. Deben hilar fino desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López para encontrar una pieza que encaje a la perfección en una de las mejores defensa de la temporada pasada. La opción de comenzar la temporada con Jérémy Mellot en la izquierda no se contempla, aunque el francés demostró una rápida adaptación al puesto en el playoff por el ascenso y un buen rendimiento.

El defensor Álex Muñoz dio por cerrada su etapa en el CD Tenerife ayer con un mensaje de despedida hacia la afición blanquiazul. No aceptó durante la temporada la propuesta de renovación y en las próximas horas se espera que anuncie su nuevo destino. Tras una temporada complicada por las molestias físicas, el alicantino abandona la entidad tinerfeñista tras tres temporadas a un gran nivel competitivo.

«Desde que formé parte de este gran club me habéis hecho sentir uno más de vosotros. He estado comprometido con la entidad hasta el último momento pues la oportunidad de un ascenso a Primera hubiera sido cumplir un sueño. Ahora es momento de afrontar nuevos retos, lo que lleva a tomar una complicada decisión en mi carrera. Quiero dar las gracias a compañeros, cuerpo técnico y trabajadores del club. Me llevo momentos vividos inolvidables. Ha sido un verdadero honor defender esta camiseta. A la afición, siempre os llevaré en mi corazón», escribió el jugador.

De más a menos.

Llegó como central y encontró la titularidad desde el lateral izquierdo. Una vez ahí ganó mucho protagonismo en el equipo y se convirtió en uno de los mejores de la competición en su puesto. En su primer curso en la Isla sumó 38 partidos. En la 20/21 fueron 31 y en la 21/22 un total de 26. Las molestias físicas lo apartaron del equipo titular, lugar que ocupó Carlos Pomares y luego Jérémy Mellot.

Goleador.

Más allá de su privilegiado físico y su buen tono defensivo, Álex Muñoz destacó por encontrar el gol con facilidad para ocupar la posición de lateral. No solo hizo un total de siete dianas con la camiseta del CD Tenerife sino que aparecieron entre los mejores de la jornada. Cuenta con un potente disparo, que hacía tiempo que no se veía en este equipo.

Futuro.

El deseo del futbolista era jugar en LaLiga Santander con el CD Tenerife la próxima temporada pero el no ascender parecía el primer paso para no continuar. Vinculado a varios clubes de la máxima categoría, su próxima camiseta podría ser para sorpresa la de un descendido. El Levante UD, con un exblanquiazul, Felipe Miñambres, en la secretaría técnica podría estar cerca de anunciar su llegada, según apunta el periodista Marcos Benito. El cuadro valenciano está en periodo de reconstrucción tras un descenso con el que convivió toda la temporada pasada hasta que finalmente se consumó, pese al buen tramo final de curso. De llegar, Álex Muñoz no jugaría en LaLiga Santander la próxima temporada, eso sí, lo haría en uno de los favoritos para conseguir el ascenso, por plantilla y estructura de club.